Jeison Murillo cumplió su sueño de llegar al Barcelona

Cuando era niño y jugaba en Barranquilla, Jeison Fabián Murillo soñaba con jugar en el Barcelona. Tras varias escalas en su carrera (Deportivo Cali, Cádiz, Las Palmas, Granada, Inter de Milán y Valencia), ese sueño se le cumplió, a los 26 años. Ahora, en sus pies y con su talento está la posibilidad de quedarse mucho más de los seis meses que inicialmente durará su cesión.

Murillo vivió este jueves su primer día oficial, más protocolario que otra cosa, como jugador del Barça. Y también tratará de que ese paso no sea fugaz, como el de los otros dos colombianos que se pusieron esa camiseta. Por lo pronto, está viviendo la alegría del que llega como nuevo a un club.

El día comenzó oficialmente a las 11 de la mañana, cuando Murillo ingresó al palco President Suñol del estadio Camp Nou. Pero antes de eso pasó por la utilería del club, donde él mismo estampó la primera camiseta con su apellido y el número que usará en el Barcelona, el 17. Ya en el salón donde se firmó el vínculo, su hija, Celeste, fue quien rompió el protocolo: se sentó en las piernas de su padre, tomó el mismo bolígrafo con el que se había hecho la firma del contrato y comenzó a garabatear.

Hacia las 11:45 de la mañana, Jeison saltó a la cancha del Camp Nou. En las tribunas, un grupo de hinchas, muchos con la camiseta del Barça, pero también muchos con la amarilla de Colombia y uno que otro con la del Deportivo Cali, lo ovacionaron. Ahí cumplió con la sesión de fotos y jugó un rato con un grupo de niños uniformados con la indumentaria del club.



Pasó el protocolo. Ahora, Murillo tendrá el reto de ayudar al Barça a mantenerse en lo más alto y a tratar de cubrir la ausencia de Samuel Umtiti, lesionado. Tendrá que ganarse la confianza del técnico Ernesto Valverde, quien hace un año no le había dado muchas opciones de figurar a su compatriota Yerry Mina. “Sabemos lo que significa el Barcelona y espero que mi tiempo aquí sea largo. Solo está en mí demostrar que puedo ser parte del club”, declaró en rueda de prensa.

Murillo, quien comenzó lesionado el 2018, no tuvo continuidad en esta temporada en el Valencia. Solo jugó tres partidos: uno en la Liga, uno en la Copa del Rey y otro en la Liga de Campeones. Por eso sorprendió su llegada al Barcelona, donde tratará de convencer con fútbol a los azulgranas para que paguen los 25 millones de euros que cuesta su opción de compra. El reto es grande.

Mina no se consolidó

“No fue del todo alegre como muchos piensan. Fue espectacular lo del Barcelona, pero hubo momentos muy difíciles y de mucha tristeza para mí. No fue como yo pensaba. A veces no me salía nada, ni dar un pase ni los entrenamientos, y llegué a pensar cosas negativas que no debieron entrar en mi mente. En el Palmeiras, yo era el mayor defensor, e ir allá fue difícil”, declaró Yerry Mina tras la finalización del Mundial de Rusia, resumiendo su paso por el Barcelona.



Fue anunciado con bombos y platillos como el segundo jugador colombiano en la historia del Barcelona, pero al final solo hizo parte de seis partidos con el equipo culé (cinco de la Liga de España y uno de la Copa del Rey), y los hinchas lo culparon de ser el responsable de que el Barcelona no hubiera sido campeón invicto, tras la caída 5-4 contra Levante, juego en el que Mina fue titular y jugó muy mal. Llegó en enero y se fue en agosto, durante los 8 meses de una suplencia agridulce.



