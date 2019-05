James pidió reunión con Rummenigge para definir su futuro en el Bayern

James Rodríguez sigue atento a su futuro. La temporada en Alemania está por terminar y el futbolista, que cumple su contrato con el club alemán, no tiene un panorama claro. Si el Bayern no hace uso de la opción de compra, deberá regresar al Real Madrid, donde no lo tendrían en cuenta para la próxima temporada.

En ese escenario este jueves se conocieron nuevas noticias desde Europa. Según el director deportivo del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, el propio jugador le solicitó una reunión, la cuál aún no se ha llevado a cabo.

“Aún no hemos tomado una decisión. James me pidió una reunión, pero no la hemos tenido. Muy pronto la tendremos y veremos qué pasa”, dijo el directivo al diario muniqués TZ.



"Me gusta James, siempre he dicho eso, y me quedaré de esa manera", agregó el dirigente del club alemán.



James ya regresó a los entrenamientos tras la lesión que lo alejó de la plantilla en los últimas semanas, y espera regresar a la convocatoria para el juego de este sábado contra el Leipzig.



