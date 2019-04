Preocupación para Queiroz, James entró al minuto 57 y salió al 72

No es un buen síntoma para la actualidad de James Rodríguez en el Bayern Múnich. El volante no fue titular en el duelo contra Nuremberg. Al minuto 57 el mediocampista ingresó por Javi Martínez, pero al minuto 72 el colombiano salió por Davies.



El volante se fue directo al camerino con un miembro del cuerpo técnico. James no dio muestras de dolor, pero preocupa la pronta salida del terreno de juego por los antecedentes médicos de las últimas semanas.

La oportunidad más clara del Bayer antes del gol 🙄 pic.twitter.com/pCIyGFmvyQ — Brianjr98 (@Brianjr981) 28 de abril de 2019

Durante el encuentro el colombiano tuvo una buena actuación, hizo dos pases clave y casi anota un gol de tiro libre

El volante de la Selección Colombia tuvo un susto en la mañana de este viernes en el entrenamiento del equipo bávaro, medios alemanes aseguraron que el mediocampista tuvo un choque que lo dejó tendido en el campo por un momento, razón por la cual el colombiano no concluyó la práctica con normalidad.



El pasado 20 de abril el colombiano no pudo actuar en el juego contra el Bremen por problemas en el aductor. Estas molestias físicas no llegan en buen momento, pues el colombiano aún está pendiente de definir cuál será su futuro.



La revista SportBild publicó que el agente de James, Jorge Mendes, ya habría solicitado una reunión con las directivas del club alemán para conocer la posición del equipo. El director del club, Karl-Heinz Rummenigge, es partidario de comprar sus derechos, mientras que el presidente del club, Uli Hoeness, no estaría del todo convencido, y es quien además debe dar el visto bueno. La opción de compra es de 42 millones de euros.





