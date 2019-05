James, en la mira de Chelsea y Manchester United, según prensa inglesa

Este viernes trascendió nueva información desde Europa acerca del posible futuro del volante colombiano James Rodríguez. Al parecer, el jugador estaría en la nira de dos equipos poderosos de Inglaterra como lo son el Chelsea y el Manchester United.

Así lo dio a conocer el diario ingles 'The Sun', . "El United está interesado en una reconstrucción en verano, mientras que el Chelsea podría estar en un situación similar", dice el informe.



Desde este jueves también se dice, esta vez en España, que James no seguirá en el Bayern Múnich, club que no haría uso de la opción de compra por 42 millones de euros, y que el Real Madrid tampoco lo tiene en sus planes.

Entre los rumores de prensa se mantiene la versión del interés de equipos del fútbol italiano como Juventus y el Milán. El jugador temina su contrato con Bayern y debe reportarse al Madrid, equipo que, según el diario 'Marca', le buscará otra posibilidad en otro equipo.



James se encuentra en estos momentos superando una nueva lesión, por lo que no estará con el Bayern en su partido de este sábado.



