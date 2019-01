El drama de Jackson no para: el dolor en el pie no lo deja ni dormir 

Jackson Martínez no sale de su drama. Aunque desde septiembre del 2018 volvió a la actividad y ahora juega para el Portimonense, de Portugal, su delicada lesión de tobillo lo sigue atormentando. El atacante confesó al diario 'Record', de Portugal, su situación actual, dijo que no se puede entrenar bien y que el dolor lo despierta en las noches.

"¡Es una lucha diaria! Cada entrenamiento, cada instante en que me meto en la cama para dormir... Casi todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, como si fuera un reloj, mi sueño es interrumpido debido a alguna molestia en el pie. Después de unos minutos se pasa y vuelvo a dormir.", contó el delantero colombiano.

Jackson, que jugó en la liga de China antes de regresar a Portugal, ha vivido un calvario desde que se lesionó del tobillo, que fue en el 2015, en un partido con la Selección Colombia. Desde ese momento, el delantero que pasó por el Porto y el Atlético de Madrid, no volvió a ser el mismo.



Tras cerca de dos años sin jugar, el pasado septiembre fichó por el Portimonense, donde ya lleva 10 partidos y 4 goles. Parecía el renacer del atacante, pero ahora confesó que el drama sigue.



"Para entrenarme tampoco es fácil, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos. Quería trabajar normalmente todos los días pero los médicos y el fisioterapeuta me aclararon que eso era imposible. Sigo un programa específico", confesó Martínez.



