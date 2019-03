El triste debut oficial de Arboleda en el arco de la Selección

Iván Mauricio Arboleda, una de las esperanzas para el arco de Colombia, tuvo un desafortunado debut oficial con la Selección al ser el responsable directo y puntual de la derrota 2-1 contra Corea del Sur, este martes, en el segundo partido amistoso de Carlos Queiroz como director técnico, antes de la Copa América del próximo junio en Brasil.

A los 17 minutos, Arboleda no pudo rechazar un remate a su cuerpo de Son Heung-Min. La pelota le doblo sus manos abiertas para el 1-0 parcial.

Luego, a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando el partido iba 1-1, un tiro cruzado saltarín, pero controlable, de Lee Jae-Sung, se le escurrió entre los guantes para el gol del 2-1 final.



El guardameta tumaqueño de 22 años fue uno de los 8 jugadores 'nuevos' que ensayó el técnico con respecto al equipo que el jueves pasado derrotó a Japón 0-1.

Mal mes



Hace apenas dos semanas, el pasado 13 de marzo, el portero del Bánfield, de Argentina, recibió fuertes críticas tras la derrota 3-2 de su equipo.



Con evidente mal estado de ánimo, el joven portero publicó en ese momento un mensaje en su estado de Whatsapp, en el que parecía que tiraba la toalla y daba por sentada su salida del club.



“Los que siempre tiraron la mala, les digo que lo lograron. Me doy por vencido. Simplemente gracias familia, amigos y compadres, de verdad que cuando no se puede hay que dar un paso al costado. Hoy y mañana todos van a empezar a hablar, empezando por mi llamada "casa". Llegó el momento de cambiar de aire, no es cobarde, solo que lo que no sirve, no puede estar con lo que sirve”, escribió.



Arboleda ha hecho su carrera profesional en el Club Atlético Bánfield, el que debutó justamente hace 3 años y estuvo en la preselección de la Selección para el Mundial de Rusia.



Al final del partido, Arboleda no se escondió. Puso la cara: "La verdad uno quería estar 10 puntos, era para mí el debut soñado,. Traté de darlo todo, de estar tranquilo. Pero bueno, esta es la vida del arquero. Estamos en un lugar complicado. Hay que trabajar para sacar esto adelante", dijo Arboleda.



Además, agregó que se sintió respaldado en el camerino. "Solo palabras de aliento de los capitanes, de todo el plantel. Ya estoy más tranquilo", dijo. Agregó: "Soñaba debutar y jugar al lado de James, Falcao, Mina, Sánchez. No fue el debut como Arboleda lo hubiera soñado, pero soy joven y tengo mucho por aprender, espero hacerlo rápido"



