'El tema económico es lo de menos': Hugo Rodallega

Hugo Rodallega, delantero del Trabzonspor de Turquía, afirmó este lunes que si toma la decisión de volver a jugar en la liga colombiana no será "por un tema económico", aunque señaló que espera "disfrutar un poco más" del fútbol europeo. El delantero podría llegar a reforzar a Santa Fe.

"Yo he sido muy sincero, el tema económico es lo que menos tiene que preocuparle (...) al equipo que quiera contar con mis servicios en Colombia", manifestó el artillero en una entrevista con la emisora 'Blu Radio'.



Rodallega tiene opciones de llegar al Independiente Santa Fe, sobre lo cual el exjugador de los ingleses Wigan y Fulham dijo que ha tenido "algunas llamadas telefónicas con gente" del club.

"Es complicado decir que faltan pequeños detalles, ellos me han dicho algunos números, yo les he dicho también mi parte", explicó. Asimismo, el jugador resaltó que en el momento en que decida volver al balompié colombiano, sabe que su salario se reducirá en comparación a lo que gana ahora en Europa o de lo que podría obtener si va a jugar al fútbol asiático.



"El tema económico es lo de menos, si fuera solo por plata me quedaría acá o aceptaría ofertas de China o de Arabia que siempre me han llegado", indicó el ariete, máximo goleador histórico del Wigan en la liga inglesa con 34 tantos.



El delantero, nacido en el municipio de Candelaria, departamento el Valle del Cauca, también dio detalles sobre la negociación que tuvo con el Atlético Nacional. "El tema con la gente de Nacional fue complicado porque en ese momento yo tenía siete meses para terminar mi contrato y era mucho más complicado por la cláusula de contrato y la de rescisión", aseveró.



Por último, el jugador de 33 años reconoció un diálogo con el presidente del Estudiantes de la Plata, Juan Sebastián Verón, para fichar con el club "pincharrata".



"Es muy amable, serio y profesional, pero fue muy sincero con el tema económico, me dijo que era muy complicado pagar algún tipo de cláusula", concluyó.



