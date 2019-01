Japón, una invitada que quiere ser protagonista

La Selección Japón no será principiante en la Copa América. En 1999 fue invitada por primera vez, pero no supe´ro la fase de grupo, en la que estuvo junto al local Paraguay, Perú y Bolivia, contra la que sacó su único punto. Posteriormente fue invitada, en 2011, pero no pudo participar como consecuencia de un desastre natural en su país. También declinó participación en Chile 2015. Así que en Brasil vivirá su segunda experiencia suramericana.

Japón es una de las selecciones más fuerte de Asia, con experiencia mundialista. Ha clasificado a las seis últimas Copas del Mundo y tres veces ha alcanzado los octavos de final. Hablar de Japón es hablar de fútbol veloz, de vértigo y muy peligroso. Una selección acorde para desafiar el fútbol suramericano.

Palmarés

Títlulos: 0

Subtítulos: 0

J: 3

G: 0

E: 1

P: 2

GF: 3

GC: 8

Director técnico

Hajime Moriyasu es el actual entrenador de Japón. Llegó al cargo en sustitución de Akira Nishino, quien dirigió a los ‘Samurai’ en el Mundial de Rusia. A sus 50 años, también es el técnico de la Selección sub-23 de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Actualmente dirige a Japón en la Asiática.



Moriyasu fue jugador entre 1992 y 1996 y además fue DT del club Sanfrecce Hiroshima de la liga japonesa.

Hajime Moriyasu, DT de Japón. Foto: AFP / Giuseppe CACACE

Figura

Shinji Kagawa (29 años)​

Shinji Kagawa es uno de los jugadores emblemáticos de la actual selección japonesa. Es un mediocampista que juega para el Borussia Dortmund de la Bundesliga. Fue campeón de la Copa Asiática en 2011 y ha liderado a su equipo en los mundiales de Brasil y Rusia.

Kagawa es el mejor futbolista de Japón, juega para el Dortmund. Foto: AFP

