Así quedaron los Grupos de la Copa América 2019

Este jueves en Río de Janeiro se sorteron los Grupos de la Copa América 2019. La Selección Colombia debutará el 15 de junio contra Argentina en Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía. El partido inaugural será el 14 de junio entre Brasil y Bolivia en el Estadio Morumbi, de Sao Paulo. Así quedaron conformados los grupos.

Estos son los resultados para el choque de los verdaderos titanes. ¡Que el mundo sienta la vibración sudamericana ¡Así se jugará la CONMEBOL Copa América Brasil 2019! #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/Wa65qhHBxL — Copa América (@CopaAmerica) 24 de enero de 2019

Grupo A

Brasil

Bolivia

Venezuela

Perú



14 de junio de 2019, 21:30 Brasil vs. Bolivia Estadio Morumbi, Sao Paulo

15 de junio de 2019, 16:00 Venezuela vs. Perú Arena do Gremio, Porto Alegre



18 de junio de 2019, 18:30 Bolivia vs. Perú Estadio Maracana, Río de Janeiro

18 de junio de 2019, 21:30 Brasil vs. Venezuela Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía



22 de junio de 2019, 16:00 Perú vs. Brasil Arena Corinthians, Sao Paulo

22 de junio de 2019, 16:00 Bolivia vs. Venezuela Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Grupo B

Argentina

Colombia

Paraguay

Qatar



15 de junio de 2019, 19:00 Argentina vs. Colombia Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

16 de junio de 2019, 16:00 Paraguay vs. Qatar Estadio Maracana, Río de Janeiro



19 de junio de 2019, 18:30 Colombia vs. Qatar Estadio Morumbi, Sao Paulo

19 de junio de 2019, 21:30 Argentina vs. Paraguay Estadio Mineirao, Belo Horizonte



23 de junio de 2019, 16:00 Qatar vs. Argentina Arena do Gremio, Porto Alegre 23 de junio de 2019, 16:00 Colombia vs. Paraguay Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

Grupo C

Uruguay

Ecuador

Japón

Chile





16 de junio de 2019, 19:00 Uruguay vs. Ecuador Estadio Mineirao, Belo Horizonte

17 de junio de 2019, 20:00 Japón vs. Chile Estadio Morumbi, Sao Paulo



20 de junio de 2019, 20:00 Uruguay vs. Japón Arena do Gremio, Porto Alegre

21 de junio de 2019, 20:00 Ecuador vs. Chile Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía



24 de junio de 2019, 20:00 Chile vs. Uruguay Estadio MaracanÁ, Río de Janeiro

24 de junio de 2019, 20:00 Ecuador vs. Japón Estadio Mineirao, Belo Horizonte.











