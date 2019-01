'Investiguen a la mafia del fútbol': Berenice Schkair, exnovia de Sala

La modelo argentina Berenice Schkair publicó este martes en sus redes sociales una serie de mensajes sobre la suspensión de la búsqueda del avión que, al parecer, cayó en el Canal de la Mancha este lunes y en el cual viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, con quien sostuvo una relación amorosa de varios meses.



"Investiguen a la mafia del fútbol porque no me creo este accidente", escribió Schkair en su cuenta de Twitter. El mensaje lo publicó varias veces en esa red social. Sin embargo, este martes en la noche borró esos tweets y escribió: "Sé que estás en algún lugar. Investiguen. Emiliano Sala".

Más tarde, en su cuenta de Instagram, la modelo compartió un mensaje más extenso, con varias fotografías y videos de un viaje a Europa que realizó junto al futbolista.

"Quiero despertar y que todo esto sea mentira. Por favor investiguen por qué. No me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando", escribió Schkair.



Y añadió: "Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana, que pierdan tiempo y no investiguen. Siento impotencia, estoy en una pesadilla. No puedo parar de pensar en vos, Emi".



En el mensaje, la modelo también aseguró sentirse "destrozada" por la desaparición de Sala. "¿Por qué un hombre tan fascinante, lleno de proyectos, trabajador, buena persona y dedicado a su trabajo le ocurren estos contratiempos?, ¿Por qué no se cumplen los sueños? ¿Por qué? Tengo el corazón roto. Todavía no puedo entenderlo", manifestó. Sin embargo, minutos después de haber publicado este mensaje, Schkair lo borró y en el pie de foto de la publicación escribió: "Investiguen no dejen de buscarlo por favor !!!".

El mensaje que Berenice Schkair escribió en su cuenta de Instagram. Minutos después, cambió el pie de foto. Foto: Archivo Particular

Tweet que publicó Berenice Schkair. Este martes, según prensa local, lo borró. Foto: Archivo Particular

El avión en el que este lunes viajaba Sala, en paradero desconocido desde entonces, tuvo problemas para despegar de Nantes, París, con rumbo a Cardiff, según indicó el propio jugador a algunos de sus compañeros en mensajes enviados con su teléfono móvil.



Según informa este miércoles el diario 'Ouest France', el futbolista envió varios mensajes a Nicolas Pallois, su compañero del Nantes y quien lo había llevado hasta el aeropuerto. Sala le indicó a Pallois que el avión había intentado despegar "tres o cinco veces" antes de lograrlo.



Entre tanto, este miércoles las operaciones se reanudaron para encontrar la avioneta en que viajaba Sala, desaparecida cuando sobrevolaba el canal de la Mancha, después de que el futbolista argentino, recién fichado por un club galés, expresase su preocupación sobre el estado de la nave.

Por favor investiguen por qué. No me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando FACEBOOK

TWITTER

"Hemos reanudado la búsqueda. Despegan dos aviones y centramos nuestra búsqueda en una zona precisa donde, creemos, tenemos la mayor probabilidad de encontrar algo, en base al estudio de las mareas y la meteorología desde la desaparición del avión", escribió este miércoles en su cuenta de Twitter la policía de la isla británica de Guernsey, situada en el canal.



"También se examinarán desde el aire las zonas costeras en torno a Aurigny, así como las rocas y las islas", agregó la policía, que había interrumpido las operaciones este martes en la noche.



Los socorristas afirmaron privilegiar la hipótesis de que Sala y el piloto, los dos únicos ocupantes de la avioneta, podían haber realizado un amerizaje y haberse refugiado en un bote salvavidas que debía encontrarse a bordo del aparato.



ELTIEMPO.COM

Con información de EFE y AFP