Silencio en el Everton: 18 días sin saber de Yerry Mina

La situación actual de Yerry Mina comienza a preocupar. Desde el 26 de enero, cuando el colombiano jugó con su club, el Everton, contra Millwall en la FA Cup no se volvió a tener razón del colombiano. No es convocado, no se tiene información y tampoco aparece en cámaras.

Ese sábado 26 de enero se conoció que Mina está lesionado de un pie, lo que lo ha tenido por fuera de cualquier convocatoria y entrenamiento. Sin embargo, no se conoce la gravedad de la lesión ni en cuánto tiempo podría volver, porque Everton no revela información.



En la Liga Premier, Mina ha jugado 10 partidos con el Everton (695 minutos). Ha sido titular en ocho de esos encuentros. Ha anotado un gol y ha visto tres cartulinas amarillas.



