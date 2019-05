Eliminación del Barcelona puede traer su primera víctima

El futuro de Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona está en la cuerda floja luego de vivir su segunda eliminación dramática de la Liga de Campeones después de la increíble goleada 4-0 ante el Liverpool el martes, en una serie en la que el técnico nuevamente mostró inexperiencia.

El Barça llegó a la semifinal de vuelta con una ventaja de tres goles, sin embargo, al igual como lo hizo la temporada pasada ante la Roma en cuartos de final, cuando cayó 3-0 en Italia tras un 4-1 en casa, Valverde decidió que la oncena inicial fuera la misma que en el duelo de ida.



Esa decisión ignoró cuan afortunado había sido su equipo en la ida, en el que el Liverpool desperdició numerosas oportunidades de gol y también asumió erróneamente que el Barcelona enfrentaría las mismas condiciones en Anfield que las que tuvo en el Camp Nou.



Valverde ha logrado muy buenos resultados en España desde que asumió como técnico del Barça en 2017, al guiar al equipo a ganar dos ligas consecutivas y llevarlo a la final de dos ediciones de la Copa del Rey en años seguidos.



Pero esos logros prácticamente han sido eclipsados por las sorpresivas eliminaciones en la Liga de Campeones, un torneo que el Barça no gana desde 2015.



Para un club de la talla mundial del Barça, sus cinco Copas de Europa parecen un saldo demasiado exiguo, especialmente en comparación con los 13 títulos del Real Madrid, que ha ganado el torneo cuatro veces en las últimas seis temporadas.



"Valverde ha sido un entrenador que ha demostrado capacidad para ganar en los torneos domésticos con solvencia, pero con una mentalidad demasiado pequeña para un torneo tan grande como la Champions. El escenario solemne (una semifinal de la Champions en Anfield) se le cayó encima como un muro y nunca supo levantarse", dijo en un editorial el periódico Sport.



"Salió con un equipo injustificable, alineando a un Coutinho que había sucumbido en el partido de ida, desdeñó el control del juego y reaccionó al cabo de más de una hora, demasiado tarde, cuando el partido ya iba pendiente abajo", agregó el medio.



El exentrenador del Athletic de Bilbao fue muy cuestionado luego de la eliminación del Barcelona ante la Roma el año pasado a pesar del dominio exhibido por su equipo en España. Y aunque recientemente renovó su contrato hasta 2020, nuevamente parece estar entre las cuerdas.



"No sé cómo afectará esto mi futuro", dijo Valverde tras el partido.



"No hemos tenido tiempo de pensar en esas cosas. Pero aquí estamos. El entrenador tiene que asumir la responsabilidad", señaló.



Reuters