‘En Colombia y el continente Junior debe ser protagonista’: Suárez

Finalmente la salida de Julio Comesaña del Junior no fue tan traumática como se pensó en un principio. A pesar de que no es fácil asumir un equipo que viene de ser campeón de la Liga y finalista de la Copa Suramericana, el equipo de Barranquilla consiguió un entrenador con todos los pergaminos para reemplazar al uruguayo: Luis Fernando Suárez.

El estratega colombiano, de 58 años, con amplia experiencia en el fútbol, renunció a Equidad, equipo que le dio la oportunidad de volver a dirigir en Colombia y se destacó durante el año y medio que lo dirigió: llegó a los cuartos de final en la Liga 2017 II y 2018 II, con un club que no está llamado a ser protagonista en estas instancias.



Suárez, que ha dirigido a las selecciones de Ecuador y Honduras y en sus inicios dirigió a Atlético Nacional, equipo con el que salió campeón en 1999, Cali, Tolima, Universitario de Perú, entre otros, tendrá el difícil reto de dirigir al actual campeón de la Liga colombiana y darle un estatus internacional que hace rato están buscando sus directivas.



“Recibo este cargo con toda la responsabilidad del caso, me parece que después de llegar a un equipo campeón, por las exigencias hay que asumir esto con compromiso y hay que entregarse enteramente. Pero lo más importante es que me siento preparado para ello y soy consciente de que los resultados tienen que ser positivos desde el principio”, le dijo Suárez a EL TIEMPO.



El entrenador antioqueño sabe muy bien que tanto directivos, jugadores e hinchas quieren dar un salto más allá y ser reconocidos a nivel continental: “Ahora la hinchada quiere la Libertadores por eso hay que trabajar con toda la seriedad del caso. Soy consciente de lo que pide la gente, después de haber jugado Copa Libertadores este año, haber logrado estar en la final de la Copa Suramericana, lógicamente siempre se querrá más, una exigencia mejor. Y Junior ahora tiene que pensar no solo a nivel local tiene que ser protagonista, sino que internacionalmente también debe ser nombrado”.



Durante el inicio del periodo de fichajes se ha hablado mucho de los posibles movimientos que tendrá el Junior. El club ya confirmó la salida de Jarlan Barrera y Yony González, dos artífices del título contra el Medellín. Además, se habla de que Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez también podrían salir al fútbol del exterior.



Suárez espera que “no se pierda mucho de esa nómina que terminó este segundo semestre, que me gustó bastante. La idea es esa, que el equipo no tenga mucha salida de jugadores, ya sabemos que Jarlan (Barrera) se va que Yony (González) se va, pero ojalá no tengamos ninguna otra salida, es importante para no empezar a rearmar el equipo”, aseguró Suárez.



Sin embargo, ante los rumores Junior y su nuevo DT ya habrían iniciado contactos con varios jugadores. “Ya hay algo charlado con respecto a la contratación de jugadores, hemos charlado y ya se ha avanzado en conversaciones con alguno. Se ha hablado de algunos, pero a mí no me gusta hablar de nombres, me parece que uno tiene que ser respetuoso, ya cuando las cosas se den, cuando sea certero y se concrete ahí sí se dirá”, confirmó el estratega.



Luis Fernando Suárez tomas las riendas del Junior tras año y medio con Equidad, pero en el pasaje que más se destacó fue en el segundo semestre de este año: el equipo bogotano finalizó la fase todos contra todos en el segundo lugar con 36 puntos, jugó 21 partidos de los cuales ganó 11, empató 4 y perdió 6. En los cuartos de final fue eliminado por su nuevo equipo, Junior, tras perder de visitante 1-0 y empatar 0-0 en Bogotá.



El paso de Suárez por Equidad, en sus palabras, fue vital para su crecimiento como técnico: “De Equidad solo tengo que decir cosas lindas, un equipo que propuso siempre, en lugar de que uno dijera qué era lo que íbamos a hacer, ellos fueron los que más hicieron para hacer algo distinto. Por esa razón logramos clasificar a un torneo internacional y hacer un buen papel en la Liga, porque era un club en el que cada uno ponía de su parte para conseguir cosas importantes. Además, la transparencia de los directivos, el respeto; en este año me ayudaron a crecer mucho como entrenador”.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev