La curiosa declaración de Sebastián Villa, que regresó a Ibagué

Después de un viaje con pernoctada y entrenamiento imprevisto en Bogotá, Boca Juniors el actual subcampeón de Copa Libertadores llegó a Ibagué para jugar ante Deportes Tolima este miércoles, a las 7:30 p. m., en la fecha 5 del grupo G del torneo continental.

Y en el recibimiento del plantel Xeneize a su arribo al sitio de concentración, el más ovacionado y el nombre más coreado por los aficionados que se apostaron al ingreso del hotel que recibió al equipo argentino fue el antioqueño Sebastián Villa, que hace un año guiaba como gran figura al Deportes Tolima en el camino para alcanzar la segunda estrella.

A pesar de los estrictos controles de seguridad y la parafernalia que envuelve a un equipo de los quilates del cuadro Azul y Oro, Sebastián Villa, el nacido en Bello, Antioquia, pero, como él mismo se ha definido, “con corazón tolimense”, sacó espacio para saludar y demostrar su agradecimiento por la tierra que lo acogió y le brindó la oportunidad de debutar con la camiseta Vinotinto y Oro.

Sebastián Villa, en su paso por el Tolima. Foto: clubdeportestolima.com.co



En el contacto con la prensa que lo esperaba y lo rodeo como el jugador destacado en este 2019 con Boca Juniors y que ya se está ganando un puesto en Selección Colombia, el hábil extremo entregó algunas impresiones en torno al partido frente a Tolima.



“Tolima es un equipo que le gusta atacar, siempre va de frente y sabe combinar lo táctico y lo físico, tengo constante contacto con el profe Gamero me dice que nos va a ganar, pero yo le he dicho que les vamos a romper el or…”. Ahí Villa emitió un término muy del sur del continente y logro sacar risas a los periodistas.



Con respecto a su recuerdo de la tierra tolimense, afirmó: “Acá me dieron la oportunidad, me brindaron cariño por parte de la gente, los compañeros, siempre me lo hacen sentir por redes sociales, cuando estuvieron en Argentina para el juego de ida compartí con los hinchas y con el cuerpo técnico de Tolima, es algo que no se va a borrar, ahora yo defiendo los colores de Boca, pero mi corazón siempre va a estar con el Vinotinto y Oro”.



El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro, no realizó reconocimiento de cancha y entró en concentración absoluta, esperando el juego en el que una victoria los dejara en la siguiente ronda de Copa, con un partido pendiente frente a Atlético Paranaense en Buenos Aires al cierre de la fase de grupos.



La posible formación de Boca Juniors sería con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emanuel Más, Iván Marcone, Nàhitan Nàndez, Sebastián Villa, Emanuel Reynoso; Mauro Zárate, Darío Benedetto.



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué