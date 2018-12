Rumania tiene su Gabriel Camargo: dirigente criticó el fútbol femenino

Como pasó en Colombia con el presidente del Tolima, Gabriel Camargo, que criticó a las mujeres que juegan fútbol, el presidente del Steaua de Bucarest, Gigi Becali, hizo lo propio y afirmó que el fútbol femenino es una “idea de Satán” y que no pueden jugarlo porque “tienen pechos”.

El extravagante magnate, conocido por sus exabruptos racistas, homófobos y sexistas, hizo unas declaraciones el pasado jueves a la cadena de televisión PRO X que han sido criticadas por su machismo tanto en Rumanía como en el exterior. "¡Si me obligan a tener un equipo femenino, me retiro del fútbol! ¿Cómo es eso de hacer algo en contra de la voluntad de Dios?", afirmó Becali.



"No hago cosas contra natura. ¡No! Esto va en línea con las ideas de Satán. Las chicas que jueguen al balonmano o al baloncesto, que son deportes bonitos", agregó Becali.



"¿Cómo puede jugar una mujer al fútbol? No está hecha para el fútbol. Sus piernas no están hechas para el fútbol. No lo juegan porque tienen pechos", añadió el patrón del conjunto más laureado de la historia de Rumanía.

"La mujer está hecha para que atraiga al hombre. Si hacemos esto, nos burlamos de las formas (de una mujer) hechas por Dios para atraer al hombre. De este modo, deformamos a la mujeres, el boxeo y el fútbol deforman a las mujeres", concluyó el dirigente.



"Desaprobamos tal comportamiento y declaraciones, que no son dignas de reproducirse, sobre un deporte que se halla actualmente en desarrollo en nuestro país", señaló un portavoz de la federación rumana.



"El fútbol femenino está viviendo un crecimiento impresionante en los últimos años, por lo que el objetivo de la federación es que se convierta en el deporte femenino más jugado en Rumanía", prosiguió el responsable.



Además, reveló que el Comité de Disciplina y Ética de la FRF estudiará si estas afirmaciones han perjudicado la imagen del fútbol rumano y si constituyen un "hecho discriminatorio" por el que el presidente del Steaua pueda ser sancionado.



EFE