Duro insulto de Diego Costa le vale la roja, según el árbitro

El delantero hispano-brasileño Diego Costa fue expulsado en el minuto 28 del duelo del Atlético de Madrid contra el Barcelona por decirle dos veces al árbitro: "Me cag.. en tu pu... madre", según recoge el colegiado Jesús Gil Manzano en el acta oficial del partido, que terminó con victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid (2-0).

En el apartado de "otras incidencias", el árbitro añade: "Una vez expulsado, aún en el terreno de juego, (Diego Costa) me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 y 2, respectivamente".

Costa se quejó ostensiblemente tras una posible falta del Barcelona en la medular y el colegiado paró el partido para expulsar al delantero del equipo rojiblanco. En la misma jugada, vieron tarjeta amarilla Diego Godín y José María Giménez. Tras la expulsión, el central del Barcelona Gerard Piqué intentó calmar a Costa y lo acompañó fuera del terreno de juego.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró, tras caer en el Camp Nou (2-0) y decir prácticamente adiós al título de Liga, que si Diego Costa "dijo algo tan grave" al árbitro Jesús Gil Manzano "está bien expulsado", si bien pidió que se actúe de la misma manera en situaciones similares. "Algo estamos haciendo mal porque de once partidos aquí hemos visto siete expulsiones. Le pregunté al árbitro si era tan grave lo que le dijo Diego Costa y me comentó lo que escuchó, aunque

Costa nos ha dicho que no ha dicho esto. Quizás, si Costa dijo algo tan grave, me parece bien", afirmó Simeone.



