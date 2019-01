Ecuador, imparable, repite triunfo sobre Argentina en el Sub-20

La selección de Ecuador volvió a vencer a la de Argentina, esta vez por 2-1, en el inicio del hexagonal final del Suramericano Sub-20 de Chile, y ratificó que tiene credenciales de peso para llevarse uno de los cuatro billetes al Mundial de Polonia.

En la fase de grupos los ecuatorianos derrotaron por la mínima diferencia a los albicelestes, que este martes comenzaron arriba en el marcador con una anotación de Thiago Almada a los 26 minutos. Sin embargo, Ecuador se repuso e igualó el tanteador mediante Leonardo Campana en el minuto 37, mientras que en el 73, José Cifuentes decretó el gol de la victoria.

Ecuador, que ganó el grupo B con nueve puntos y ocho goles a favor, se vio sorprendida en los primeros minutos por el orden y la velocidad del combinado argentino, lo que en varias ocasiones hizo esmerarse al meta Wellinton Ramírez. Fue así como a los 26 minutos, Almada, tras un tiro libre que se desvió en la barrera, anotó para la Albiceleste.



Pero el equipo de Jorge Célico no se amilanó y a los 31 minutos avisó con una espectacular 'chilena' de José Cifuentes que se fue apenas desviado. Cuando la defensa argentina presenciaba impasible los arrebatos ecuatorianos, vino a los 37 minutos el gol del empate de la 'Tri' en los botines de Leonardo Campana, quien solo tuvo que empujar el balón tras una intervención a medias del meta Manuel Roffo.



En el segundo tiempo, los argentinos no fueron capaces de parar el tesón de los ecuatorianos, aunque también los hombres dirigidos por Fernando Batista hicieron lo suyo. No obstante, las veloces arremetidas de los hombres de Célico tuvieron su premio cuando una falta de la defensa argentina permitió que José Cifuentes con un gran tiro libre venciera al meta argentino.



El balón pasó por el medio de una dispersa barrera, dio un pequeño bote que engañó al portero Roffo e ingresó bajo los tres palos de la Albiceleste. Tres minutos después se complicó aún más Argentina cuando Fausto Vera recibió una segunda cartulina amarilla y se fue expulsado.



Ficha técnica:

2. Ecuador: Wellington Ramírez; John Espinoza, Jackson Poroso, Richard Mina, Diego Palacios; Gonzalo Plata (m.66, Sergio Quinteros), José Cifuentes, Emerson Espinoza, Alexander Alvarado; Jordan Rezabala y Leonardo Campana. Entrenador: Jorge Célico.



1. Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega; Santiago Sosa, Fausto Vera, Julián Álvarez, Thiago Almada (m.70, Aníbal Moreno); Pedro de la Vega y Maximiliano Romero (m.65, Adolfo Gaich). Entrenador: Fernando Batista.



Goles: 0-1, m.26: Thiago Almada. 1-1, m.37: Leonardo Campana. 2-1, m.73: José Cifuentes.



Árbitro: el paraguayo Arnaldo Samaniego. Expulsó a Vera por doble tarjeta amarilla y amonestó a Espinoza, Vera y Álvarez. Incidencias: partido de la primera jornada del hexagonal final del Sub-20 de Chile, jugado en el estadio El Teniente, de Rancagua.



EFE