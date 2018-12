Los detalles de la demanda de 26 páginas de Boca Juniors

Boca apuesta todas sus fichas a la vía legal. Por eso, este martes a la mañana amplió su reclamo ante la Conmebol para que le den por ganada la final de la Copa Libertadores que se suspendió el sábado, después de mil y idas y vueltas en el Monumental. Las 26 hojas del documento, al que tuvo acceso LA NACIÓN, refuerzan la postura del club: el tribunal de Disciplina de Conmebol debe aplicar el mismo criterio que en 2015, cuando descalificó a Boca de la Copa Libertadores por la agresión con gas pimienta a los jugadores de River.

La institución que preside Daniel Angelici estima que el sábado pasado su plantel fue víctima de una "cobarde y orquestada agresión". Y cree que "las lesiones sufridas por los jugadores de Boca fueron incluso más graves que las lesiones sufridas por los jugadores de River en 2015". En definitiva, la visión de Boca es que "el partido se ha desnaturalizado para siempre". Y añade: "Disputar el partido en una semana o diez días después de haber vivido estas escenas de incertidumbre y barbarie implicaría una clarísima desventaja deportiva para nuestro club".



"El partido -dice el escrito presentado por Angelici y Cristian Gribaudo, secretario general del club xeneize-, si se jugara, no sería el mismo. Incluso podrían modificarse las formaciones en virtud de las situaciones vividas, otros jugadores que estaban lesionados en ambos equipos podrían recuperarse y jugar. Siguiendo la postura de River y que fuera admitida por el Tribunal de Disciplina en 2015, el partido no puede ni debe continuar", dice un tramo del documento entregado hoy a primera hora en Asunción del Paraguay. Junto con el texto, Boca presentó un pendrive lleno de filmaciones y fotos que acreditan las agresiones que sufrió su ómnibus en las adyacencias y el ingreso al Monumental. Y también los documentos que validan las lesiones que provocaron esos incidentes en los futbolistas. El parte médico del doctor Pablo Ortega Gallo reporta lesiones y malestares diversos en once futbolistas del plantel producto del impacto de los proyectiles y de los gases lanzados por la policía.



El documento incluye, además, dos informes con la firma de Iván Tcherkaski, psicólogo del plantel. El primero fue redactado el sábado: "El estado psico-emocional de los jugadores no es el indicado para abordar una competencia deportiva de tal envergadura, pudiendo afectar si así fuese no solo el rendimiento físico sino el devenir psicopatológico futuro". El profesional escribe al día siguiente en la misma línea: "[Todo lo vivido el día anterior] generó en los jugadores desconcentración, irritabilidad, angustia, dejándolos sin una buena capacidad de respuesta emocional para tomar decisiones adecuadas para la resolución de situaciones que se presentan en una competencia de tanta exigencia física y emocional".

En otro tramo del documento, Boca argumenta por qué River es "responsable objetivo" (es decir, debe afrontar los cargos derivados de esa responsabilidad) por los incidentes ocurridos en la llegada del plantel de Boca, y en el traslado de Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo al sanantorio Otamendi. Es por esta razón que, según los abogados de Boca, el tribunal de Disciplina debería aplicar el mismo criterio que en 2015, cuando desclasificó a los xeneizes de la competencia. "La falta de culpa por parte del club no exime a los clubes de la responsabilidad por los incidentes ocasionados por sus simpatizantes, por tratarse de un caso de atribución de responsabilidad objetiva, es decir, prescindiendo de la noción de culpa", dice Boca. Y agrega: "Ha quedado demostrado que los autores del hecho fueron simpatizantes del CA River Plate, por lo cual resulta objetivamente responsable dicho club por todos los incidentes ocurridos".



En su argumentación, Boca rescata el fallo del propio tribunal de Disciplina luego de que los hinchas de Flamengo provocaran incidentes en el hotel de Independiente en Río de Janeiro. Fue la noche anterior a la final de la Copa Sudamericana 2017. El hecho fue un agravante para la condena contra Flamengo (US$ 300 mil dólares de multa y dos partidos a puertas cerradas). "El hecho de que no fuera ni en el estadio ni en las inmediaciones del estadio no impidió la atribución de la responsabilidad al club cuyos simpatizantes generaron los incidentes", explica Boca.

En otro de los puntos de la documentación, Boca habla de la "reincidencia" de River en faltas disciplinarias. "El club Atlético River Plate ya ha recibido reiteradas sanciones por diversos temas, incluyendo el uso de pirotecnia y bengalas en distintos partidos, que también constituyen infracciones muy graves a la disciplina deportiva", dice Boca. Y aporta una lista de 15 expedientes disciplinarios. Por último, y para graficar una "clara situación de reincidencia" de River, Boca recuerda los dos casos de doping que sufrió el club millonario durante la Copa Libertadores del año pasado (los positivos de Camilo Mayada y Lucas Martínez Cuarta).



La ampliación de Boca también busca desacreditar la validez del llamado "pacto de caballeros", el famoso documento firmado por Angelici, Alejandro Domínguez y Rodolfo D'Onofrio antes de postergar el partido de sábado para domingo. "No puede considerarse ajustado a la realidad un escrito en el que se lee "el Bus del Club Boca Juniors a metros de ingresar al anillo de seguridad del Estadio del Club River Plate ha sido impactado por una piedra", alega el club xeneize. "No puede tener validez alguna un documento firmado en una situación límite por un presidente que busca salvaguardar la situación de su plantel, en un contexto de intensísimas presiones para jugar a toda costa en un medio profundamente hostil, donde los jugadores de Boca estaban disminuidos y seriamente amenazados en su integridad", añade Boca. Y recuerda que "hasta el propio presidente de River" debió irse de una entrevista periodística (con Fox Sports) para resguardar su integridad física.



A la hora de graficar los impactos y las agresiones que recibió el micro de Boca, el club describe en su ampliación que "los impactos recibidos fueron múltiples y muy serios, producidos por numerosos objetos contundentes y contenedores de gas. [Y] tuvieron lugar desde que el colectivo iniciara la enfilada final hacia el anillo, en sus inmediaciones, hasta las mismas puertas de éste, claramente dentro del anillo de seguridad (...). También la ambulancia que trasladó a los jugadores de Boca fue impactada por los proyectiles en las puertas del estadio".



Además de recordar el testimonio del micro que trasladó al plantel, Boca agrega que "los incidentes continuaron durante la bajada del ómnibus e incluso dentro del vestuario, donde los jugadores y demás integrantes de la delegación vivieron largas horas de angustia difíciles de superar".



