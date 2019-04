‘Cuando juegas a este nivel no puedes cometer errores’: Solskjaer

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aseguró que la efectividad del Barcelona y "los errores" que cometieron sus jugadores en el Camp Nou (3-0) explican la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Cuando llegas a este nivel no puedes cometer errores. No pudimos aprovechar el fenomenal inicio que hicimos y ellos, en dos tiros anotaron dos goles en cuatro minutos, y ahí el partido se acabó", analizó el técnico noruego en la rueda de prensa posterior al partido de vuelta.



Para el preparador del United, "la calidad" de los remates del Barcelona y especialmente el desequilibrio de Lionel Messi, autor de un doblete en cuatro minutos, decantaron la eliminatoria para el Barcelona.



"Hemos empezado bien, pensábamos que lo teníamos bien, pero en cuatro minutos han metido dos goles. Hay trabajo que hacer por delante y las cosas no van a cambiar de un día para otro. Por ello los próximos años serán importantes para llegar al nivel del Barcelona", subrayó.



Y sobre los retos con vistas al próximo curso agregó: "Debo ayudar a crear un ambiente de actitud de primera categoría mundial. Lo hemos hecho bastante bien para llegar hasta aquí. Ahora tenemos que reconstruir el equipo. Seguramente habrán fichajes esta temporada", añadió.



Más allá del futuro, Solskjaer elogió el partido de Messi: "Tiene un talento excepcional. Él y Cristiano Ronaldo han sido los mejores en la última década y esta noche Messi lo ha demostrado. Si le das espacio va a generar ocasiones y marcará goles".



El segundo tanto del argentino subió al marcador gracias a la inestimable colaboración de David de Gea, que no consiguió atajar el remate algo flojo del delantero azulgrana. "La mala suerte de los porteros es que cuando cometes un error sales en la foto. (De Gea) ha hecho buenas paradas y su contribución ha sido buena", subrayó.



Por último, el técnico del Manchester United admitió que esta noche jugaron ante el "favorito" para conquistar la Liga de Campeones.



