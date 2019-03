‘Hicimos un partido redondo, pero no se nos dio la victoria’: Díaz

Luis Díaz parece haberse ganado un puesto en la Selección Colombia de Carlos Queiroz. El extremo anotó el único gol en la derrota 2-1 contra Corea del Sur y jugó todo el partido. Acá las declaraciones dadas a 'Gol Caracol'.

El gol. La verdad que contento y agradecido con Dios por la oportunidad brindada. Era lo que quería y hacer partido, si no hubiera sido por los compañeros no lo hubiera logrado. Hicimos un partido redondo, pero no se nos dio la victoria.

El partido. Hicimos un grandioso partido, jugamos el buen fútbol de Colombia, logramos varias ocasiones.



Su puesto en el equipo. Vengo a aportar a la Selección sea con 15, 20 minutos o el tiempo que me toque jugar. Sudar la camiseta, siempre lo he querido y soñado.



El planteamiento. Los compañeros hicieron un buen trabajo, el técnico planteó un buen partido. Vamos para adelante y a seguir dándolo todo en el equipo en el que estoy.



