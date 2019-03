‘Hicimos cosas buenas, fue un resultado mentiroso’: James

La gira por Asia. Estuvo buena la gira, aparte del entrenador nuevo y jugadores nuevos, fue bastante bueno el trabajo. Este martes jugamos bien, hicimos cosas buenas y fue un resultado mentiroso.

El trabajo de Queiroz. Hemos trabajado poco, los viajes largos, en Japón fueron cuatro horas de viaje. Queiroz sabe y es un técnico con grandes experiencias y sabe lo que quiere.

La posición con Queiroz. Yo me voy a sentir cómodo donde él quiera. En la Selección Colombia donde me toque jugar me voy a sentir bien.



Cambios contra Corea. Yo creo que él quería ver gente nueva, jugadores jóvenes y este partido era justo para que él pusiera otro tipo de jugadores, los muchachos que empezaron jugando compitieron de buena manera.



Los que no fueron. Creo que faltan varios jugadores que nos pueden ayudar mucho, Cuadrado, Quintero, Arias, con gente con bastante tiempo aquí que nos pueden ayudar.



Los nuevos convocados. Muy bien, están haciendo un excelente trabajo, tienen bastantes partidos así sean jóvenes, los muchachos han hecho un muy buen trabajo.



DEPORTES