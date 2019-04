‘Hay que salir a ganar en Bolivia’: Álvaro Montero

Si no es por Álvaro Montero, el Tolima no habría empatado 2-2 con Boca Juniors en Ibagué por el grupo G de la Copa Libertadores.

El golero local fue clave en el arco, porque en al menos diez ocasiones de peligro libró a la escuadra de Ibagué de una derrota.



“Estamos un poco tristes porque creamos las opciones de gol, pero no se pudo. Luchamos, el grupo tuvo buen fútbol y no se dio”, aseguró el portero.



“Hay que salir a ganar en Bolivia. Ganar es lo primero y a eso iremos al partido en Bolivia”, precisó Montero.

Alberto Gamero, el DT del Tolima, dijo: "Partido bravo, duro. Por momentos hicimos el juego mano a mano, ida y vuelta. Un 2-0 a favor y nos despabilamos. El segundo tiempo fue mejor jugado, más concentrados, buscamos el partido y no lo conseguimos".



Y agregó: "Este equipo no respeta nadie. Enfrentamos a un rival duro. Perdimos el balón en la mitad y nos anotaron y luego vino el penalti. Jugamos bien, los resultados no se nos han dado.





Marco Pérez, por su parte, tampoco estaba feliz, pero no pierde la confianza en el partido en Bolivia.



“Estamos tristes. Estábamos ganando 2-0, pero nos empataron. Queríamos ganar, pero no se pudo”, señaló el autor del segundo tanto.



“Ahora, pues hay que levantar la cabeza. Dimos todo, pero hay que esperar. Hay que ir a Bolivia a hacer un partido inteligente y a ganar”, indicó.



Deportes