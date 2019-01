‘No debemos cometer errores tempranos en los partidos’: Solari

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, apuntó a la falta de puntería y los errores en los inicios de partidos como las principales razones de la mala racha de su equipo, y marcó la Copa del Rey como objetivo, concediendo la misma importancia que al resto de competiciones.

La sinceridad del análisis del croata Luka Modric tras la derrota contra la Real Sociedad, fue trasladada a Solari en vísperas del duelo copero ante el Leganés y el técnico se expresó en la misma línea que su jugador tras un ejercicio de autocrítica.



"Luka es un jugador muy elegante porque me ha restado responsabilidad. Aquí todo se arregla estando todos juntos, jugadores, cuerpo técnico y los hinchas. Todos trabajamos para el Real Madrid y trabajamos para mejorar. Es cierto que tenemos que ser más certeros de cara a gol y que tenemos que estar más concentrados y no cometer errores tempranos en los partidos. Estamos de acuerdo", admitió.

Solari dejó claro que en el vestuario "todos" asumen "las responsabilidades juntos", y defendió la entrega de sus jugadores en un mal momento. "Intentamos meterle todo nuestro esfuerzo y energía a cada partido. Son muchos y mañana (miércoles) enfocamos la Copa del Rey, una competición que iniciamos bien y vamos a buscar el título".



Para ello destacó como clave estar "concentrados" y "aprovechar las ocasiones" de las que dispongan ante un rival, el Leganés, que dijo "es muy sólido, firme y serio", un equipo "muy competitivo" con el que advirtió deben estar "muy atentos a la velocidad cuando contragolpean".



"La misma importancia que le damos al resto de competiciones se la damos a la Copa del Rey. Saldremos a ganar desde el minuto 1, tendremos que hacer una eliminatoria parecida a la del Melilla. Es una competición muy bonita de afrontar. Hacemos autocrítica hacia dentro y tenemos que ser más resolutivos en los últimos metros", añadió.



Destacó Solari que "el gol es lo más difícil del fútbol" y que trabajan "para mejorar" los pobres números de esta temporada, y tras mostrar su satisfacción por la llegada de Brahim Díaz no pidió más jugadores. "No me compete explicar la política de fichajes del club".



Por último, optó por dejar dentro del vestuario la conversación mantenida tras desvelarse que Gareth Bale se fue antes del final del partido ante la Real Sociedad. "Son cosas que solucionamos en la intimidad".

Reglas para el VAR

Solari confesó que en ocasiones no entiende el funcionamiento del VAR y tras la polémica desatada por el penalti al brasileño Vinicius no señalado contra la Real Sociedad, pidió una "reglas más claras".



El Real Madrid clamó contra el VAR tras su derrota liguera del pasado domingo frente a la Real Sociedad. Dos acciones polémicas, un empujón a Sergio Ramos y el derribo a Vinicius, provocaron declaraciones de jugadores, del técnico y una llamada del presidente del club Florentino Pérez, al presidente de la Federación Luis Rubiales.



"El VAR depende de que las reglas sean claras, más que de la tecnología. Si están claras sabremos para qué se aplican y si es siempre en el mismo tipo de jugadas. Facilita el entendimiento para todos, para el deportista y para el hincha", manifestó Solari.



"Como espectador, a veces, no entiendo su funcionamiento. Están introduciéndolo y tendrán un tiempo de perfeccionamiento. Lo del otro día no son quejas, es defenderse. Un legítimo derecho", añadió explicando las declaraciones realizadas desde el Real Madrid.



El VAR se estrena en Copa del Rey en los octavos de final, ronda en la que el Real Madrid se mide en la ida, el miércoles al Leganés en el estadio Santiago Bernabéu.



EFE