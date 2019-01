‘Lo imperdonable sería no ver carácter’: Santiago Solari

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, defendió el "carácter" que mostraron sus jugadores en la derrota en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad, y lamentó la distracción que desequilibró con el penalti en contra nada más comenzar y que condicionó el partido.

"La sensación es que debimos recortar tres puntos y no lo hicimos", dijo serio Solari.



"El fútbol profesional no es gentil con las mínimas distracciones, hemos hecho todo lo posible para dar la vuelta al resultado. Los posibles penaltis y la expulsión no es un consuelo", añadió.

"Hemos tenido una distracción muy seria al principio de partido que nos ha costado un gol y eso te castiga, como ocurrió contra el Villarreal".

Solari respondió con brevedad las preguntas incómodas tras entrar en una mala racha en Liga, con un punto de los seis disputados por el Real Madrid en 2019.



"Tenemos que marcar las ocasiones que creamos", reconoció.



"Competiremos para ganar el próximo partido", señaló.



Lo que no admitió fue que su equipo no responda a los valores históricos del club.



"Competimos para ganar siempre. Se da la pelea para ganar y no subestimas jamás la competencia. Nunca subestimamos nada ni a nadie. El que nunca ha jugado puede subestimar. El carácter ganador es pelear y lo hemos demostrado todo el partido pese a las adversidades. No es consuelo pero vi carácter, lo imperdonable sería no verlo".



Por último, valoró la mejoría del brasileño Vinicius.



"Los jugadores crecen con el tiempo, con los entrenamientos y con la madurez que van teniendo. Vinicius tiene 18 años y ha sido una alegría para el club desde que llegó. Incluso en sus partidos con el Castilla. Su proyección ha sido mucho más rápida de la esperada".



EFE