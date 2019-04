'No vine aquí para ganar la Champions': Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró en la rueda de prensa previa al partido con el Tottenham Hotspur que no vino al City para ganar la 'Champions', pero añadió que es su deseo y que le encantan estos retos.

"No vine aquí para ganar la 'Champions'. Vine aquí para hacer jugar al equipo de la manera en la que han jugado en los últimos veinte meses. Por eso vine", explicó el técnico español que este miércoles tendrá que remontar un 1-0 en contra para estar en semifinales.

"No va a ser parecido (a la ida). Hay que marcar goles y la razón por la que aquel día intentamos jugar con más control fue por los partidos que teníamos por delante en ese momento, por cómo vi al equipo contra el Brighton, por cómo los jugadores volvían tras las lesiones. Pero ahora jugamos en casa y tenemos que crear una atmósfera para que nuestros aficionados nos apoyen", explicó el técnico español.



Cuestionado sobre si es una obligación ganar la 'Champions', Guardiola bromeó y dijo que el presidente le ha pedido que gane el título tres veces seguidas. "Me encantan estos retos. Ese es mi deseo (ganar la Champions), pero en el fútbol pierdes más que ganas y yo intento dar lo mejor de mí mismo", aseguró.



Guardiola no quiso pensar en una posible final con el Barcelona, pero afirmó que verá el Barcelona-Manchester United este martes en lugar del Juventus de Turín-Ajax de Amsterdam. De este último partido saldría su rival en semifinales de acceder el City a ellas.



Además, el preparador solo marcó la baja del lateral Zinchenko y señaló que el resto de jugadores están disponibles, incluyendo Fernandinho, que ya entrenó con el grupo.





