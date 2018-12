‘Hemos aprendido la lección y podemos revertir el marcador’. Zambrano

El ecuatoriano Octavo Zambrano entiende que el 4-1 con el que llega Junior a favor en la vuelta de la final del segundo torneo del segundo se puede revertir por el Deportivo Independiente Medellín, porque su grupo hizo una autocrítica y está preparado para la batalla.

¿Cree en la remontada? Hace 12 partidos el equipo entró en un momento difícil. Durante los entrenamientos y las reuniones nunca sentí que habíamos sido débiles, siempre lo sentí fuerte, aunque no consiguiendo objetivos en los partidos. Podemos revertir el marcador, el 4-1, porque las razones las acabo de decir: es un grupo que ha aprendido una lección fuerte, dura del partido en Barranquilla. No será fácil, pero los jugadores están física y emocionalmente listos para la batalla.



Cómo analiza el juego. La hinchada será clave, pondrán el marco, nosotros el fútbol. El grupo nunca se ha dado por vencido, hará lo humanamente posible por ganar. Los primeros minutos serán cargados de emociones, pero acá debe primar la inteligencia, tendremos motivación, pero el cerebro debe funcionar. Hay que saber calibrar cualquier situación del partido, debemos saber cómo vamos a reaccionar a la misma.

Un mensaje para la afición. La espiritualidad es manifiesta en este equipo. Cuando nos reunimos antes de cada entrenamiento tenemos un momento en que cada uno se conecta con algo espiritual, no quiere decir que todos seamos de una sola religión, pero hay ese momento. Cada uno tiene su manera de conectarse con algo que va más allá de lo que uno es corporalmente. Al momento de salir a la cancha hay un solo espíritu, el ganador.



La diferencia del Medellín. Hemos analizado el partido de Barranquilla, lo que sucedió. Lo hemos hablado abiertamente y entendemos que los errores son lecciones. Los tomamos así. Hay que dejar de lado eso, es el pasado y no se puede hacer más. El equilibrio debe estar presente en los 90 minutos, porque las únicas veces que el equipo ha demostrado vulnerabilidad ha sido cuando hemos cedido el equilibrio. En Barranquilla lo perdimos y sabemos que podemos hacer goles y es importante prevenirlos, más cuando el rival tiene poderío ofensivo.



Trabajos mentales. Desde hace unos meses hemos entrado en el tema del fortalecimiento mental, es algo en el que creo mucho. Hemos tenido apoyo de personas que están especializadas en este tema. Nos ha llevado a buen puerto. No es algo que se haga en una tarde o en una mañana, es una labor consistente, que uno debe ir dando pautas. Ahora que estamos cerca de hacer algo histórico, pues esos trabajos van a tener mucho más poder, van a ser referentes para jugar este partido.



La nómina. Estamos concentrados todos, porque somos una familia. Cada uno de los jugadores ha contribuido. Yulian Anchico ha jugado poco, pero entiendo su rol, sabe leer los juegos y cuando le ha tocado jugar, pues ha entrado bien. Queremos estar unidos en esta gesta tan importante. La alineación es otro tema, que lo tenemos que trabajar, matizar, hay que examinar cargas del rival, variantes para contrarrestarlas.

