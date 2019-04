'Palmeiras pierde si no tiene el balón': Luis Fernando Suárez

Junior tiene un panorama bastante complicado en la Copa Libertadores, necesita una hazaña para continuar con vida en el torneo continental. El último lugar del Grupo F lo obliga, desesperadamente, a sumar tres puntos en su visita a Palmeiras. El entrenador Luis Fernando Suárez analizó a su rival, y estos fueron sus palabras más sobresalientes.

“No podemos perder nuestra esencia: la tenencia de la pelota. Ellos (Palmeiras) pierden si no tienen el balón, y a nosotros nos gusta tocar. En el partido en Perú no lo hicimos, y por eso perdimos”.



El DT es consciente del reto que se viene para el equipo de Barranquilla: "Palmeiras tiene un buen contragolpe. Desde el saque del arquero son muy ofensivos. Recuperan bien en la mitad de la cancha, donde tienen un fortín, y se mandan de una al ataque”.



Finalmente Suárez aseguró cual puede ser la forma de llegar al triunfo en cancha del campeón brasileño: "Hay que tener cuidado con los costados porque ellos desdoblan bien, son rápidos y se arman al instante. Por eso, del contragolpe no podemos perder los rebotes”.







