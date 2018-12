‘La rivalidad con Cristiano fue muy sana’: Lionel Messi

Leo Messi, jugador del Barcelona, declaró en una entrevista exclusiva con el diario 'Marca' que "la rivalidad con Cristiano fue muy sana", que le gustaría "volver a trabajar algún día con Guardiola" y que el VAR le parece, ahora, "un acierto".

"La rivalidad con Cristiano fue muy sana y estuvo bien para el espectador", comentó Messi, que añadió respecto del jugador portugués:

Por lo que al Balón de Oro se refiere, el delantero argentino comentó que "sabía que esta temporada no tenía posibilidad de ganarlo", añadiendo que con los nombres que se barajaban "sabía que no iba a estar ahí".



La posibilidad de volver a trabajar algún día a las órdenes de Pep Guardiola fue bendecida por el jugador que afirmó que "es uno de los mejores", para añadir a 'Marca' que lo veía "complicado".



Sobre la cantera, Messi, observó que es un asunto sobre el que es difícil opinar porque "los que están allí ven que es complicado subir al primer equipo, mientras que en otros lugares les dan esa posibilidad además de dinero. Es tentador".



También comentó el astro sudamericano que "extraña" a Andrés Iniesta. "Obvio que sí, tanto dentro como fuera del campo. Fueron muchos años compartiendo muchas cosas con Andrés".



Neymar fue otro de los asuntos sobre los que trató el futbolista azulgrana. "Nos encantaría que volviera por lo que significa, tanto como jugador como para el vestuario. Somos amigos, vivimos cosas muy lindas, otras no tanto. Veo muy difícil incluso que pueda salir de París. El PSG no va a dejar que le quiten a Neymar".



El VAR, que fue implantado esta temporada en la Liga, fue también objeto de sus reflexiones. "Al principio era reacio, la verdad es que no lo veía. Pero hoy en día creo que fue algo bueno para la Liga y el fútbol. Ha tenido una aceptación espectacular, tanto para los aficionados como para los jugadores. Lo veo muy bien", finalizó Messi.



