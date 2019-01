‘En Colón no hemos gestionado por jugadores de Junior’: Comesaña

¿Por qué Colón? Tomé la decisión que creo que era la mejor porque es un reto para mí en este momento de mi carrera y esperemos contribuir en que el equipo haga una buena campaña y que los aficionados puedan disfrutarlo. Esperen el mejor esfuerzo de mi parte para salir adelante. Es un país futbolero en su historia, es un país que prestigia trabajar acá y todos los entrenadores quisieran llegar acá. Para mí es un orgullo que se me presenta en estos momentos de mi carrera, estoy muy feliz y estoy más cerca de mi país de origen aunque estoy arraigado a Colombia. Solamente había que atreverse a enfrentar este reto.

Equipo de trabajo. En la tarde de este jueves estuve reunido con la dirigencia del club y definimos como preparador físico a Luis Ernesto Bertolaza, queda por resolver el asistente técnico y esperaremos concretarlo este viernes. Los tiempos cambian, antes los entrenadores llegaban a los equipos con hasta ocho personas y los tiempos han cambiado y ahora se debe estar con los de confianza y darle la mano a la gente que está trabajando en el club.



Referencias. El idioma fue importante. Si me hablan de ir a la China o Japón ni por toda la plata iría, la pasión con que se vive el fútbol acá, el sentimiento del ser humano argentino por el fútbol, que lo conozco. En toda mi vida he tenido muchos jugadores argentinos.



Estilo de juego. Como cualquier ser humano con el paso del tiempo uno va evolucionado y cambiando. Tengo raíces uruguayas y mi paso por Colombia me ha cambiado pensamientos. No fueron muchas las veces que yo tuve la oportunidad de llegar a equipos que yo quisiera que jugara como yo quería. Eso le toca a Guardiola o a Mourinho. Hay entrenadores que quieren jugar de una manera y pide que le contraten jugadores, a mí me ha tocado llegar a equipos en los que me dicen que este es el plante. El valor del entrenador es potenciar las herramientas que tiene. Hay que buscar un estilo de juego que no atente contra los sentimientos que tienen los jugadores por el fútbol.



Refuerzos. Mal haría llegando a Santa fe y en mi primer día hablar de salida y llegada de jugadores. Tenemos claro que la Junta Directiva está decidida a mejorar el plantel. Cuando esas cosas ocurran sería importante que el club defina esas situaciones, porque ellos son quienes concretan esas posibilidades. Yo quiero conocer el plantel, direccionar el esfuerzo para saber para dónde vamos. No hablaré de refuerzos.



Copa Suramericana 2019. No me quedé muy dolido del resultado de la Suramericana con Junior. A mí me gusta fundamentalmente construir cosas que después generen logros importantes. A veces he dejado trabajos hechos para que otros lo disfruten. Acá cuando salgamos a la cancha lo haremos con la sana intención de ganar y ojalá lo hagamos bien y con buen fútbol.



Jugadores del Junior. Me gustaría mucho traerlos, claro que me gustaría, pero Junior está en una lucha muy difícil para sostener a esos jugadores porque tienen a muchos equipos haciendo propuestas. Aquí nosotros no hemos estado gestionando, hasta el momento, en Colombia con jugadores del Junior.



DEPORTES