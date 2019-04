'Después de 11 meses, volver a jugar es lo más lindo': Frank Fabra

Acabó la larga espera para el lateral colombiano Frank Fabra, quien después de 11 meses, tras su lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, volvió a jugar, este sábado en el partido que Boca empató con Aldosivi, 1-1.

"Estoy contento, la verdad que tenía mucho tiempo sin jugar y se vuelven a sentir esas cosquillas cuando entras a la cancha. Alegre por esto. Tanta espera y poder decir con felicidad que estamos disponibles para lo que el técnico quiera", dijo el lateral, quien confesó que el técnico Gustavo Alfaro le pidió que atacará y que aprovechara la banda, que fuera profundo. "Se logró más en el primer tiempo, en el segundo no con tanto riesgo. Trabajamos en la semana la salida limpia de atrás, con buen toque y aprovechando la amplitud de los laterales y con (Agustín) Obando y (Sebastián) Villa como flechas hacia el arco".

"VIVÍ MUCHAS COSAS EN ESTOS 9 MESES, COSAS POSITIVAS Y NEGATIVAS"



Fabra, que se perdió el Mundial y la final d ela Copa Libertadores, confesó que sintió como si este fuera su debut, tras 11 meses sin jugar. “Anoche no podía dormir. Sé que llevo muchos partidos jugando y la gente dirá que eso no pasa nada, pero después de 11 meses, volver a sentir esto y jugar es lo más lindo. Se viven muchas cosas negativas y positivas, me ha ayudado a crecer como persona. Llevo 8 años de profesional y nunca tuve una lesión de más de una semana, y ahora una de 11 meses, eso juega todo en contra. Fui fuerte, conté con familiares amigos personas que me apoyaron y hoy disfruto por volver”, dijo Fabra a Fox Sports.

Fabra se lesionó antes del Mundial de Rusia, durante una práctica de la Selección Colombia. Desde entonces, tuvo una prolongada recuperación. "Hubo mucha gente apoyándome. Mi madre. mi padre, hermanos, esposa amigos y la afición de boca alentándome durante mi lesión", puntualizó.



El lateral, que fue titular, fue reemplazado al minuto 91. Así, comienza a recuperar ritmo y nivel para aportarle a Boca y, de paso, a la Selección, que lo espera.





