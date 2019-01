Ernesto Valverde se refirió a la llegada de Murillo al Barcelona

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se refirió este martes a la llegada del defensor colombiano Jeison Murillo al club.

En declaraciones al canal oficial de TV del cuadro catalán, el DT manifestó acerca del colombiano: "Estando en una situación como la nuestra, lo que estábamos buscando era un jugador que tuviera experiencia, que conociera la liga y que pudiera incorporarse inmediatamente, aparte de las connotaciones económicas que puede tener el club".

Valverde, además, dijo que desconoce si la próxima temporada estará al frente del banquillo azulgrana, ya que nunca piensa "a largo plazo" y cree que en el fútbol pensar incluso a dos meses vista es hacerlo a "larguísimo plazo". En el verano de 2017, Valverde firmó un contrato con el Barça por dos temporadas -hasta junio de 2019- con uno más opcional, que se hace efectivo si ninguna de las dos partes lo denuncia antes de principios de mayo.



Valverde no sabe qué hará la temporada que viene. "Bueno, no. Esto del fútbol, ¿quién lo sabe? No pienso nunca en lo que es el largo plazo o en el larguísimo plazo, porque quién sabe si dos meses es un larguísimo plazo para nosotros", dijo.



Valverde admitió que si el Barça gana "todo el mundo está contento" y si pierdes "todo el mundo te está mirando" por lo que se fija en "cumplir los objetivos" marcados para ver cómo queda todo entonces: "Vamos a ver". Aseguró que en este año y medio, ha tenido "un aprendizaje continuo" en el Barça.



"Cada día pasa algo, algo que tienes que afrontar de una u otra manera. Cuando diriges un equipo como el que yo dirijo, sabes lo significativo que son las decisiones que puedas tomar, pero intento afrontarlas con normalidad", comentó.



EFE