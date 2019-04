'No tenemos que especular, la idea es ganar': Valverde

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que, a pesar del 0-1 favorable en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United, su equipo afronta el duelo de este martes en el Camp Nou "con la idea de ganar".

"No tenemos que especular con el marcador, pero no queremos que nos marquen. Nuestra idea es ganar el partido y no salir pensando que tenemos una ventaja", aseguró el técnico azulgrana.

En la comparecencia previa al duelo de vuelta, Valverde señaló que lo que "más teme" de su rival es el "espíritu que tienen con jugadores que si les das espacio son contundentes" e instó a sus hombres a que el partido no se convierta en un intercambio de golpes.



"Lo que tienes que intentar es centrarte en lo que tú crees que es bueno para ti. No podemos convertir el partido en que nosotros creemos una oportunidad y luego ellos tengan otra. Tenemos que cerrar bien los espacios para que no tengan opciones", añadió.



Consciente de que se trata de un encuentro "importante" después de que su equipo encadene tres años sin clasificarse para las semifinales de la competición, se mostró convencido de que la afición responderá y "empujará" a los jugadores.



"No hay ningún temor a quedar eliminado, lo que hay es una ilusión tremenda. Estamos dispuestos para pasar ante un gran equipo. Tenemos un gran premio, que es pasar a semifinales", subrayó.



No obstante, avisó de que su rival "de cuatro partidos jugados fuera da de casa en la Champions ha ganado 3", el último de ellos ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Principes (1-3). En cualquier caso, Valverde es más partidario de no pensar en el pasado: "Todos cogemos ejemplos anteriores y, a veces, nos impulsan de cara al futuro. Yo soy más partidario de que el destino lo tienes que escribir tú. Mañana (martes) tenemos que ir a buscar nuestro destino y creo que el United hará lo mismo".



Valverde, como ya hizo el técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, también criticó el poco tiempo de recuperación (6 días) entre los dos partidos de los cuartos de final. "Es un absurdo que cuatro equipos tengan ocho días de margen y los que jugaron el miércoles tengan tan solo seis días. Es algo que penaliza a los que jugamos el miércoles y los que ahora jugamos en martes", lamentó.



Con vistas a este martes, el técnico azulgrana precisó que el argentino Lionel Messi está recuperado del golpe en la cara que sufrió en la ida y reconoció que Ousmane Dembélé, quien reapareció en Huesca, todavía no está para jugar un partido entero.

"Está en condiciones para participar, no sé si para jugar 90 minutos porque viene de cuatro semanas lesionado", agregó sobre el internacional francés.



Entre los nombres propios de su plantilla, Valverde elogió al chileno Arturo Vidal, al que calificó de "fundamental" porque "lo da todo en cualquier campo y es una garantía", zanjó.



EFE