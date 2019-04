‘Conmebol quiere dos sedes, pero podría haber variables’: Lucena

Este martes será el día clave en las intenciones que tienen Colombia y Argentina de organizar la Copa América del próximo año, de manera conjunta, como es la idea inicial de la Conmebol, aunque en espera de las decisiones que pueda tomar el consejo durante su sesión, ya que no se descarta que opte por definir una única sede.

Colombia va con su avanzada a Río de Janeiro: el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, y el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, quien va como representante del Gobierno. Justamente, Lucena le contó a EL TIEMPO detalles de esta cita.



“Como Gobierno Nacional dimos todo el respaldo a la Federación. Había detalles a concretar que les exigían: primero, el tema tributario, unas exenciones de impuestos que se piden. Lo segundo, el apoyo del Gobierno, que las facilidades se den, porque a veces los gobiernos no apoyan estas candidaturas. Y ya el presidente Iván Duque dio todo el apoyo en estos aspectos. La decisión se tomará el martes (mañana, se estima que al final de la tarde). Vamos a reafirmar nuestra intención con una carta firmada por el presidente Duque. La postura del Gobierno es abrir las puertas de Colombia para tener la sede”, dijo Lucena.



Colombia llega al consejo con la firme intención de ser ratificada como sede, lo que no quiere decir que busca la candidatura de manera única. Eso, aclaró el director de Coldeportes, solo lo decide la Conmebol. Pero agregó que el país está capacitado para acoger el torneo en solitario, si así se decidiera.



“El que pone los patrones es Conmebol, y ellos ya dijeron que será una sede compartida. Ahora, en el desarrollo podrán salir otras ideas y, de pronto, si Argentina tiene alguna dificultad, podría darse alguna variable. Para ser claros, quieren dos sedes; entiendo que una zona norte y una zona sur, y así se asignaría. Pero pueden llegar a decir que si Colombia puede hacerlo sola o quizá otro país levanta la mano. Todo lo sabremos el martes”, aclaró.



Sin embargo, Colombia llegará al Consejo preparada, por cualquier eventualidad. Es más, si llegara a escogerse como sede única, ya hay un plan proyectado. “Habría que ampliar las sedes, por ahora están Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla; podrían ser dos sedes más, ¿cuáles?, eso ya lo decidiría la Federación. Pero hay que ser claros, hay una comisión técnica de Conmebol que revisa el lugar, que exige garantías tanto logísticas como futbolísticas”, agregó Lucena.



Bajo esos parámetros y exigencias se escogieron las cuatro ciudades. Lucena los enumeró: “Se necesitan, primero, buenos estadios, y estas cuatro ciudades cumplen a cabalidad los requisitos; habrá que hacer un par de detalles. Dos, está el tema aeroportuario. Tres, el tema hotelero, la capacidad logística. Cuatro, el transporte, la comodidad. Quinto, las ciudades tienen que ser capaces de recibir el turismo, porque hay que entender que esto es un minimundial. Esto es de un gran impacto económico. Las ciudades han recibido esto muy bien, una vez asignadas las sedes, se habla con los alcaldes, sé que están entusiasmados”, apuntó Lucena.



El director de Coldpeportes dijo que no tiene datos puntuales de la inversión que se requiere, pero destacó que en este tipo de eventos son claves los patrocinadores, las inversiones y, por supuesto, el apoyo de las ciudades, además del papel de Coldeportes para ultimar todos los detalles.



La delegación colombiana viaja a Río entusiasmada, aunque en los últimos días esta postulación haya recibido críticas desde algunos sectores. “Uno sí ve detractores que dicen que es muy loco esto, entonces, les pregunto: ¿no hacemos la Copa porque el modelo de Conmebol no les gusta? Creo que tenemos que tener la Copa América y atraer los grandes equipos y los invitados a nuestro país”, puntualizó.



Las precisiones técnicas del torneo también se conocerán el martes. La idea inicial es que sean 12 equipos divididos en dos grupos, de seis en cada país. Sin embargo, hay incertidumbre por cómo se desarrollaría en las siguientes etapas, sobre todo, quién acogería la final o si sería una sede neutra.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET