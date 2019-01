'No se como me llegó la pelota, pero voy y lo busco': Carlos Cuesta

Colombia logró una clasificación histórica al hexagonal del Suramericano, Carlos Cuesta le dio la victoria al equipo de Reyes 0-1 contra Chile, con un agónico gol al último minuto. El defensor se mostró complacido tras la valiosa victoria.

Ya era lo ultimo, le dije a mis compañeros que daba igual si me quedaba atrás o si me iba a adelante FACEBOOK

TWITTER

Carlos Cuesta aseguró sobre la jugada de gol: "Ya era lo ultimo, le dije a mis compañeros que daba igual si me quedaba atrás o si me iba a adelante, no se como me llegó la pelota, el balón va hacia adelante, pero voy y lo busco".



El defensor aseguró" Durante el Tonreo había tenido opciones más claras pero no había entrado".



La Selección Colombia avanzó a la siguiente fase del torneo, eliminando al local Chile.





deportes