‘Parecía que ni jugando toda la noche recibiríamos un gol’: Comesaña

Análisis del partido. Desde el principio se dio como iba a darse. Vimos un Santa Fe de presión, ganando los rebotes, que iba a tirar centros y nosotros le contestamos con la misma respuesta que teníamos que darle. No podía hacer cosas raras. Jugamos el partido en cancha de ellos, no los dejamos progresar, pudimos resolver el partido en el penal y el equipo no bajó la guardia.

Expulsiones. Con las expulsiones jugábamos con inferioridad y el equipo con dos líneas de cuatro se paró muy bien. Ni jugando toda la noche daba la sensación que íbamos a recibir un gol.

Críticas de no atacar. Si miramos bien tuvimos dos chances de gol con nueve jugadores. Incluso con dos líneas de cuatro no renunciamos al ataque, controlamos bien el partido. En este momento no tengo muchas ganas ni mucho qué decir. Tengo que revisar las películas.



Opciones del doblete. Hay que revisar el plantel, cómo están los jugadores. La gran prioridad es a recuperar a los futbolistas. La parte anímica va a estar muy fuerte. La gente nos apoyó mucho porque nos tenía abandonados y nos ayudó contra Santa Fe, eso es muy bueno para los futbolistas, estaban con la mente fuerte. Jugando así uno vislumbraba que tiene muchas posibilidades de seguir avanzando.



