'Tenemos que estabilizar la estrategia de juego': Queiroz

Análisis del partido. Fue un partido más fuerte, más rápido. Pienso que terminamos jugando muy bien el segundo tiempo. El resultado más justo pudo ser un empate, pero lo más importante es el trabajo que hemos hecho y todo lo que en este partido observamos de los jugadores. Estoy satisfecho, con un buen partido y un mal resultado. El primer tiempo ellos fueron adelante y después nosotros quisimos controlar el juego, pero fuimos contra la corriente del partido. No me gusta perder, nunca había perdido contra Corea en mi vida, pero unas se ganan y otras se pierden.

Sistema de juego. No hay dos partidos iguales. Aseguro que en el futuro nosotros tenemos que estabilizar el sistema que vamos a jugar en el centro del campo. La estrategia del sistema debe ser de acuerdo a las características del oponente. Corea del Sur juega parecido a Japón. Pienso que la entrada de James fue definitivamente la solución para llegar a las penetraciones al equipo de Corea y ahí Colombia tuvo 45 minutos para atacar. Seguro que nosotros tenemos que tener una estructura base, pero con variantes que se adapten a soluciones para ganar el partido.

Conclusiones. Lo que valoro más es que ganamos jugadores dentro del campo, jugadores que no venían jugando mucho en el equipo nacional y me encantó ver dentro del campo a Luis Díaz, Cristian Borja o Sebastián Villa. Esos son los partidos que los jugadores tienen que hacer para ganar experiencia para el futuro.



Nivel. Hay dos momentos en el partido que son distintos. Los minutos iniciales cuando nos costó acertar las marcaciones, por el contraataque de Corea, pero después encontramos el control del juego y fue un partido diferente. Las cosas que tenemos que hacer es circular un poco más rápido el balón y también los servicios que hacemos para los atacantes para que sean más eficientes y perfectos. Hicimos todo para no perder este partido. Así es el fútbol y hay que continuar a trabajar.



Luis Díaz. Las validaciones individuales no las haré en público. Claro que este partido nos ha dejado ver cosas muy interesantes, llamamos un equipo que no había jugado en el equipo nacional e hizo un partidazo. Nosotros los entrenadores debemos tomar decisiones y darles opciones a los jugadores para ver cómo podemos salir adelante.



