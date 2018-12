‘México me ha dado mucho y quiero una revancha’: Cardona

Edwin Cardona ya está en México para afrontar su nuevo reto en México: Pachuca. El jugador colombiano ya realizó su primera práctica con el club, tras pasar los exámenes médicos y finiquitar su vinculación contractual. “Muy contento, ya tuve la primera práctica con mis compañeros y me siento muy orgulloso, creo que fue algo importante para mi haber entrado a este club porque todo mundo se ha portado muy bien conmigo y mi familia”, dijo el volante en entrevista con Fox Sports.

"HE TENIDO UNA LINDA EXPERIENCIA PERO VOLVÍ AL FÚTBOL MEXICANO QUE ME DIO MUCHO"#CentralFOX | Edwin Cardona, luego de su paso por Boca y su llegada a Pachuca. pic.twitter.com/DMD5H4NZ2Y — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 27, 2018

“Pachuca tiene una muy buena base, yo vengo a aportar lo que me corresponda, venimos a sumar, a dar lo mejor, estamos comprometidos y el objetivo está claro: hay que ganar cosas importantes”, aseguró Cardona.



De su paso por Boca Juniors, el jugador manifestó que “tengo que agradecerles mucho porque me ayudaron a crecer como persona, estuve con jugadores con mucha experiencia y a mi edad, estar rodeado de ellos sirve mucho para que en estas circunstancias de cambiar de club aplicar lo aprendido y poder aconsejar a otros compañeros. Fue una experiencia bonita”.

Cardona buscará sumar un nuevo título a su palmarés, en el fútbol mexicano, luego de que no lo pudiera hacer en el 2016. “El fútbol mexicano me ha dado mucho y quiero una revancha, perdí una final, precisamente con Pachuca, así que ahora quiero conseguir cosas importantes y tengo ganas de levantar una Copa como en todos los clubes que he estado”.



Cardona, quien debutó en México con los Rayados del Monterrey en el Clausura 2015, vivió un proceso de más a menos que derivó en su salida del equipo en el 2017. El volante hizo 41 tantos en todas las competencias con el conjunto regiomontano, plantel con el que alcanzó hasta ahora la mejor etapa como profesional desde su debut con Atlético Nacional de Colombia en el 2009.



En el último año y medio, el seleccionado colombiano quien estaba en calidad de préstamo firmó con Boca Juniors 11 goles en dos temporadas. Además fue parte de la plantilla campeona de la campaña 2017-2018 de la Primera División de Argentina.



El Pachuca finalizó en décimo lugar en el Apertura 2018, a dos posiciones de calificar a la liguilla. Los Tuzos tienen seis títulos de liga en México; el último lo alcanzaron en el Clausura 2016 de la mano del técnico uruguayo Diego Alonso al derrotar en la final al Monterrey.



