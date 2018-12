¿Cuánto tiempo llevaría una apelación de Boca ante el TAS?

La demanda de Boca Juniors contra River Plate, en el cual pide sanciones ejemplares y reclama los puntos en disputa en el partido que no se disputó el pasado sábado por falta de garantías, es la razón por la cual aún no se sabe si se jugará finalmente el juego de vuelta de la final de Copa Libertadores.

El caso tiene, a la luz del reglamento, un tiempo de trámite que, por razones de urgencia, se ha acortado dramáticamente.



La comisión de disciplina de la Conmebol, que recibió el documento de 15 páginas y las pruebas adicionales de Boca sobre la agresión que sufrió el pasado sábado, entregaría la misma tarde de este martes su fallo.



Se especula que la decisión será imponer una drástica sanción a River Plate por no haber ofrecido las suficientes garantías de seguridad para el plantel visitante (se habla de 350.000 dólares y tres partidos sin público), pero obligar a Boca Juniors a presentarse al partido, que por decisión de la directiva de Conmebol será el 8 o 9 de diciembre fuera de Argentina.



La expectativa es que, en vista de que Boca lo que pretende es no jugar el partido y quedarse con el título por la vía administrativa, se espera que de manera inmediata acuda a una de dos opciones: presentar una solicitud de revisión o ir al comité de apelación de la Conmebol.



En el primer caso, "la solicitud de revisión se presentará ante el órganos judiciales que adoptó la decisión dentro de los diez días siguientes al momento en que se tuvo conocimiento de los motivos que justifican la revisión". El tema es que Boca sabrá que la posibilidad de revertir el fallo inicial del Tribunal no es casi ninguna, por lo cual acudirá a su siguiente opción.



Ya en la apelación, el reglamento de la entidad es claro: "El recurso deberá interponerse en un plazo improrrogable de siete (7) días desde el siguiente al que se efectuó la notificación de la decisión, momento antes del cual deberá obrar el escrito del recurso en la Unidad Disciplinaria".



Como se hará unas horas después, el procedimiento está garantizado. A partir de allí, el comité de apelaciones de la Conmebol tiene que surtir un trámite, que incluye a River, pues "El Presidente de la Cámara de Apelaciones puede ordenar, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 35 del presente Reglamento, la celebración de una audiencia donde se escuchará a los expedientados y/o interesados, además de practicarse las pruebas que hayan sido acordadas", dice el reglamento.Los cálculos dicen que también en la apelación se aseguraría la celebración del partido en cancha neutral, por lo cual Boca llevaría su caso ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), en Suiza. Esta sería la última instancia a la que hacía referencia el presidente de Boca, Daniel Angelici.