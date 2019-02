Cristiano habría llamado a James para convencerlo de ir a Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo estaría interesado en que el colombiano James Rodríguez, que fue su compañero en el Real Madrid, llegue a Juventus de Italia para la próxima temporada. Así lo informa este lunes el diario español 'Marca'.

Según la publicación, titulada 'Cristiano Ronaldo llama a James Rodríguez para llevárselo a la Juventus', el futbolista portugués trata de convencer a James para que "se sume al proyecto de Juventus el próximo verano".

El medio retoma unas declaraciones de Ronaldo el pasado diciembre cuando desestimó la posible llegada del colombiano al equipo de Turín. Afirma que esta sería una estrategia del portugués: decir en público una cosa para no levantar sospechas.



No es la primera vez que se vincula a James con el equipo italiano. Ya desde el 2018 se ha especulado con esa posibilidad y con un aparente interés de Juventus para llevárselo. Incluso se llegó a decir que lo pretendía para el mercado invernal que ya se cerró.



James termina su contrato con el Bayern a mediados de este año y si el club alemán no hace uso de la opción de compra, el jugador debe regresar al Real Madrid. El jugador no ha tenido continuidad en Alemania, sobre todo después de una lesión que lo marginó del equipo en el cierre del año pasado.



