Cristiano falla penalti y Zapata se mantiene colíder de los goleadores

El portugués Cristiano Ronaldo falló un penalti este lunes, pero su equipo, Juventus, goleó 3-0 al Chievo Verona y confirmó su sólido liderato en la Serie A italiana (Primera División), con nueve puntos de ventaja sobre el Nápoles. Así, el portugués se mantiene con 14 goles en la tabla de artilleros, los mismos del colombiano Duván Zapata, que el domingo le hizo cuatro al Frosinone, y a Fabio Quagliarella.

Cristiano, que le dio el pasado miércoles la Supercopa italiana al Juventus contra el Milan, no tuvo un buen día este lunes y fueron el brasileño Douglas Costa, el alemán Emre Can y Daniele Rugani los goleadores contra el colista.



El portero italiano , Stefano Sorrentino realizó unas sobresalientes intervenciones, con penalti parado a Cristiano incluido. El meta de 39 años, que ya le había negado al portugués la alegría del gol en su debut en la Serie A, el pasado agosto, realizó una gran parada y envió el balón a córner. Es el penalti 25 en su carrera que falla ROnaldo, en 139 cobros.

Sorrentino parándole un penalti a Cristiano Ronaldo. A sus 39 años, eh (🎥@ItalienskBall)pic.twitter.com/SX5V373Vyq — Alex García (@fubolo_) 21 de enero de 2019

Fue la decimoctava victoria en veinte partidos ligueros para el Juventus, rival del Atlético Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, que marcha lanzado hacia la conquista de su octavo título de Liga consecutivo.

"Empezamos una nueva liga", aseguró Allegri en la rueda de prensa de la víspera para mantener alta la concentración, y sus jugadores encararon el encuentro con agresividad para desbloquearlo en el minuto 13 con un golazo de Douglas Costa.



El brasileño, titular en el 4-4-2 del Juventus, fulminó a sus rivales con su enorme velocidad y superó al portero Sorrentino, con un zurdazo desde 25 metros. La superioridad física y técnica del vigente campeón de Italia, que sumaba 45 puntos más que el Chievo antes del partido en el Allianz Stadium, fue evidente y los hombres de Allegri ampliaron distancia al borde del descanso por medio de Can, tras una asistencia de Dybala.



El alemán culminó una gran acción de los turineses, con treinta toques antes de subir el 2-0 al marcador. Siguió apretando en la reanudación el Juventus, pero tuvo que esperar antes de sentenciar definitivamente el choque, ya que



No fue un gran día para Cristiano, quien también perdonó otra buena oportunidad al rematar fuera desde dentro del área, pero el Juventus no necesitó sus dianas este lunes y sentenció el encuentro en el minuto 84 con un cabezazo del defensa Rugani. Antes del encuentro, el Juventus ofreció a los aficionados presentes en el Allianz Stadium la Supercopa italiana conquistada el pasado miércoles en Yeda (Arabia Saudí) contra el Milan.



Horas antes, el Milan, sin el argentino Gonzalo Higuaín, doblegó por 2-0 al Génova con goles de Fabio Borini y del español Jesús Fernández Sáez "Suso".



EFE