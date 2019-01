Con el sorteo, se da el pitazo inicial de la Copa América

El pelotazo inicial de la Copa América Brasil 2019, y el sueño de la Selección Colombia de conquistar el título por segunda vez en su historia, empezará este jueves en Río de Janeiro (5:30 p. m., con TV de Caracol y Directv, canal 610) con el sorteo que definirá la conformación de los tres grupos y la suerte de cada equipo para el certamen que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio.

Colombia estará ubicada en el bombo 2, junto a Chile y Perú, lo que quiere decir que no se enfrentará en primera fase a estas dos selecciones. Irá por sorteo a uno de los tres grupos, cuyos cabezas de serie fueron definidos por la clasificación Fifa de diciembre: Brasil (A1), Uruguay y Argentina (se sortearán para definir su grupo), que estaban mejor ubicados que Colombia, que no tuvo partidos amistosos en la última fecha Fifa y se mantuvo en el puesto 12.

Así las cosas, la suerte decidirá si la Selección va al grupo del anfitrión Brasil, o al de Argentina, que aún no nombró técnico en propiedad y afrontará el torneo con el interino Lionel Scaloni en busca de una urgente revancha, o de la aguerrida Uruguay, siempre protagonista. Aunque nadie quiere quedar con Brasil, hay que tener en cuenta que clasifican los dos primeros lugares de cada grupo, así como los dos mejores terceros. En esta edición habrá dos invitados, Japón y Catar, que no se cruzarán en la primera fase.



El sorteo contará con la presencia de exfutbolistas como Cafú, que será el presentador, Ronaldinho Gaúcho, Zico y Marta, además del técnico colombiano Francisco ‘Pacho’ Maturana y del exfutbolista argentino Javier Zanetti, quien será el encargado de definir la suerte de Colombia en el bolillero 2. Además estarán presentes la mayoría de seleccionadores nacionales.

La ilusión de Colombia

En 2016, en Estados Unidos, durante la Copa América Centenario, Colombia se quedó con muchas ilusiones y con el tercer lugar, luego de perder en la semifinal contra Chile, el campeón. Y en el 2015 se despidió en cuartos de final. Han pasado muchas cosas desde entonces con la Selección. Ya no está José Pékerman en el banquillo, aún no hay técnico oficial –aunque todo apunta a que será el portugués Carlos Queiroz (véase recuadro)–, varios de sus principales jugadores están más maduros, con otro mundial encima, el de Rusia, han aparecido nuevas promesas en el seleccionado, que en todo caso será comandado por James Rodríguez.



El panorama no será sencillo. Brasil tiene la presión de conquistar el título, sobre todo después del fracaso que significó el Mundial en su país, en 2014. Chile y Paraguay tendrán a sus nuevos técnicos, y colombianos, Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio; también estará Hernán Darío Gómez, con Ecuador; Perú conserva a Ricardo Gareca, con el que fue al Mundial de Rusia; está la Venezuela que da pasos agigantados y se ha convertido en un duro escollo para Colombia; Bolivia también cambió de DT, ahora con el boliviano Eduardo Villegas, y las invitadas Japón y Catar.

En ese escenario, la Copa será un enorme reto para la Selección Colombia, pero también le servirá para empezar a planificar la eliminatoria al Mundial de Catar. El primer paso es el sorteo.

En espera de Querioz

La Selección Colombia está a la espera de que se confirme su nuevo entrenador, muy seguramente el portugués Carlos Queiroz, quien comanda a Irán en la disputa de la Copa Asia. Hoy enfrentará a China en los cuartos de final, y si clasifica, jugará la semifinal el próximo lunes. El entrenador manifestó que en cuanto termine esa participación (su contrato vence el primero de febrero) podrá sentarse a analizar la oferta de la Federación Colombiana.









