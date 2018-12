Así está hoy el panorama para jugar la final de la Copa Libertadores

En la Copa Libertadores de los escritorios, la final todavía se está jugando. Este martes, a las 9 de la mañana, hora de Colombia, el partido se jugará en Luque, en las oficinas de la Confederación Suramericana de Fútbol, con la presencia del presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, y los de los clubes que aún no han podido definir el torneo desde el punto de vista deportivo, el de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, y el de Boca Juniors, Daniel Angelici.

La idea en la Conmebol es que, por ningún motivo, el campeón se decida por fuera de un campo de fútbol. Pero Boca está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias y pedir que le den por ganado el partido de vuelta de la final y, con él, la Copa. Para ello, apelan al artículo 18 del reglamento de la Libertadores. Todo esto, por el ataque que sufrió el bus que transportaba a los jugadores del club xeneize rumbo al estadio Monumental, que terminó con varios jugadores afectados, entre ellos, el capitán Pablo Pérez. Y además, en una hora inusual, cerca de la medianoche en Asunción y Buenos Aires, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol anunció la apertura, de oficio, de un proceso disciplinario contra River. Por eso, la decisión que se tome desde el punto de vista deportivo está sujeta a lo que se decida en lo disciplinario. Y no será la primera vez: ya sucedió con los horarios de la final, que la Conmebol anunció con la salvedad de que dependía de la decisión sobre un reclamo de Gremio que no prosperó.

“No puedo ir a una cancha donde no me brindan seguridad. ¿Qué pasaba si jugábamos y ganábamos? ¿Quién me saca de ahí? Si la gente estaba loca antes de entrar, imagínate si les dábamos la vuelta en su cancha... ¡me matan! No voy a jugar en una cancha donde puedo morir”, declaró Pérez este lunes, a la salida de la clínica donde revisaron sus lesiones en el ojo izquierdo.



Fuentes de la Conmebol consultadas por EL TIEMPO aseguran que hay un argumento que podría mantener la definición de la Copa Libertadores dentro del plano de lo deportivo: el lugar donde se registró la agresión. Fue poco antes de ingresar al primer anillo de seguridad del estadio Monumental, con lo cual el club River Plate quedaría eximido de responsabilidad, pues la seguridad en ese lugar era asunto de la Policía. Esos anillos de seguridad fueron delimitados en una reunión previa al partido y aceptados en el “pacto de caballeros” que firmaron los presidentes de los dos clubes cuando se decidió el aplazamiento del partido de vuelta de la final. Sin embargo, los jugadores de Boca aseguran que los ataques se dieron, incluso, mucho más adelante de lo que se vio en los videos que circularon por todo el mundo.



Si se acepta el argumento del ‘pacto de caballeros’, no aplicaría la analogía en que se basa Boca Juniors al argumentar lo sucedido en 2015, cuando quedó eliminado de la Libertadores. En esa ocasión, la Conmebol le dio por ganado el partido a River Plate por un ataque a los jugadores con gas pimienta, cuando ingresaban a la cancha para el segundo tiempo.



Boca insiste en reclamar. El texto ya está en manos de la Unidad de la Disciplina de la Conmebol, la misma que decidió, entre otras cosas, los casos de Carlos Sánchez (jugador del Santos que estaba suspendido y actuó en la serie contra Independiente, lo que generó la pérdida de puntos para el club brasileño) y Bruno Zuculini (jugador de River que actuó en cuatro partidos estando suspendido, pero que no generó castigo para su club porque no fue notificado de que debía pagar ese castigo). Y si no obtiene una respuesta favorable, el tema podría llegar al TAS, donde la resolución no es rápida: podría tomar al menos tres meses.



Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, insistió, en una carta publicada en la página web de la entidad, en que la Copa debe resolverse en la cancha. “En la Conmebol que presido, el fútbol no se gana con piedras ni agresiones. Lo ganan los jugadores en la cancha. Y más en Suramérica con la calidad de nuestros futbolistas. En la Conmebol que presido se juega respetando al rival, teniendo el fair play como visión en la cancha, en las gradas, en la dirigencia".



El partido se debe jugar (si se juega) a más tardar el 8 de diciembre, porque el ganador tendrá que viajar a jugar el Mundial de Clubes en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Pero no sería fijo que sea en la cancha de River ni con público. La posibilidad de que sea en Asunción no se descarta. Sí se descartó el rumor de que se disputaría en Abu Dabi. Incluso hay un ofrecimiento para jugar en Génova (Italia), ciudad de la que llegaron inmigrantes que en su momento fundaron ambos clubes. Esto opinó el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio:

No hay ninguna posibilidad de que le den por ganado el partido a Boca. Si sucede sería una vergüenza absoluta y total, una de las más grandes traiciones que puede hacer alguien

El estadio Monumental fue allanado por la Policía, luego de que el viernes, en otro operativo, se encontraron 300 boletas y dinero en efectivo en la casa de Héctor ‘Caverna’ Godoy, uno de los líderes de la barra brava de River. Ese operativo habría sido la causa del ataque al bus de Boca: los vándalos habrían dicho que si ellos no podían entrar, el partido no se jugaría. Y esa agresión terminó costando la cabeza del secretario de seguridad de Buenos Aires, Martín Ocampo, quien renunció. Y, hasta ahora, a la Copa Libertadores de los escritorios le están faltando 90 minutos.



