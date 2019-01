Colombia cayó 1-0 con Venezuela en el Suramericano Sub-20.

El seleccionado colombiano de fútbol Sub-20 perdió 1-0 con Venezuela en su debut en el Campeonato Suramericano de la categoría, que arrancó este jueves en Chile.

Colombia, sembrada en el grupo A de la competencia, perdió con un gol de tiro libre del volante Samuel Sosa, quien al minuto 23 de la segunda parte venció al arquero Kevin Mier.

Tras el tanto, el conjunto nacional tuvo poca reacción y no pudo empatar el juego, que se disputó en Rancagua.



El primer tiempo no fue el mejor, porque ambos equipos se dedicaron a estudiarse y hubo pocas emociones en los arcos.



Solo se destacan dos intervenciones del golero colombiano, Mier, y un cabezazo en el travesaño del colombiano Rivaldo Correa, quien al minuto 31 tuvo esa buena ocasión.



Ni Venezuela ni Colombia hicieron méritos para irse en ventaja en esa primera mitad.



Y en el segundo tiempo poco cambiaron las cosas. El primer minuto el elenco venezolano, orientado por Rafael Dudamel, perdió por expulsión a Miguel Navarro, pero Colombia no pudo hacer valer ese hombre de menos.



Al minuto 11 del complemento, en un tiro de esquina, Andrés Reyes se encontró con la posibilidad de abrir el marcador, pero perdió la opción.



Y tres minutos después del tanto ‘Patriota’, un desborde por la izquierda de los colombianos no se tradujo en el empate debido a la mala puntería de los delanteros.



El elenco colombiano, dirigido por Arturo Reyes, tendrá su segunda salida este sábado contra el seleccionado brasileño.



