Colombia ya tiene calendario en el hexagonal del Sudamericano Sub 20

Colombia clasificó al hexagonal del Sudamericano Sub20 que se celebra en Chile. El equipo dirigido por Arturo Reyes aspira a quedarse con uno de los cuatro cupos que otorga el certamen para la Copa Mundial de Fútbol de la categoría que se llevará a cabo en Polonia entre el 23 de mayo y el 15 de junio de este año.



El equipo nacional ya conoce el calendario y algunos de sus rivales en esta fase del torneo. Colombia jugará contra Brasil el próximo martes 29 de enero a las 5:30 p. m.

Este sábado en la tarde se conocerán los clasificados restantes del hexagonal final del campeonato que se disputa en Rancagua.

Fecha 1

29 de enero de 2019, 17:30 Brasil vs. Colombia Estadio El Teniente, Rancagua

29 de enero de 2019, 19:50 Ecuador vs. B2 Estadio El Teniente, Rancagua

29 de enero de 2019, 22:10 Venezuela vs. B3 Estadio El Teniente, Rancagua

Fecha 2

1 de febrero de 2019, 17:30 B2 vs. Colombia Estadio El Teniente, Rancagua

1 de febrero de 2019, 19:50 Ecuador vs. B3 Estadio El Teniente, Rancagua

1 de febrero de 2019, 22:10 Venezuela vs. Brasil Estadio El Teniente, Rancagua.

Fecha 3

4 de febrero de 2019, 17:30 Brasil vs. B3 Estadio El Teniente, Rancagua

4 de febrero de 2019, 19:50 Ecuador vs. Colombia Estadio El Teniente, Rancagua

4 de febrero de 2019, 22:10 Venezuela vs. B2 Estadio El Teniente, Rancagua.

Fecha 4

7 de febrero de 2019, 17:30 B2 vs. B3 Estadio El Teniente, Rancagua

7 de febrero de 2019, 19:50 Ecuador vs. Brasil Estadio El Teniente, Rancagua7 de febrero de 2019, 22:10 Venezuela vs. Colombia Estadio El Teniente, Rancagua.

Fecha 5

10 de febrero de 2019, 17:30 Colombia vs. B3 Estadio El Teniente, Rancagua

10 de febrero de 2019, 19:50 Brasil vs. B2 Estadio El Teniente, Rancagua

10 de febrero de 2019, 22:10 Venezuela vs. Ecuador Estadio El Teniente, Rancagua.







