Colombia buscaría ser la única sede para la Copa América 2020

El Gobierno Nacional estaría listo para dar su apoyo a la candidatura de Colombia para ser sede la única sede de la Copa América 2020. FUTBOLRED conoció que esta puede ser la razón del encuentro de este viernes en la Casa de Nariño, entre el presidente Iván Duque y la dirigencia del fútbol colombiano: Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz.

De esta manera, Colombia descartaría la propuesta de hace unas semanas, ante la Conmebol, de compartir la sede con Argentina. asamblea del comité ejecutivo de la Conmebol, el próximo 8 y 9 de abril



En anteriores oportunidades el presidente de la Federación colombiana, Ramón Jesurún, había descartado esta hipótesis, "Salieron algunas versiones en noticias de que Argentina había desistido, eso no es cierto, Argentina sigue firme, como nosotros nos sentimos muy honrados de que nos hayan escogido y también seguiremos firmes, ya he hablado con las autoridades gubernamentales, con el director de Coldeportes, y tendríamos todo el apoyo del Gobierno Nacional".





Colombia logró su único título continental, de la mano de Francisco Maturana, en el año 2001, cuando el torneo se realizo en el país. Se especula que las sedes podrían ser Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, pero esa información no ha sido ratificada.



El anuncio en conjunto (Gobierno y directivas de Federación) se realizará este viernes, de confirmarse la aspiración del país, el tema irá a discusión en la Conmebol, en la asamblea del comité ejecutivo este 8 y 9 de abril.









FUTBOLRED