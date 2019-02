Barcelona hizo gala a la imprecisión y empató 0-0 contra Lyon

El Barcelona arrancó un empate sin goles en su visita a Lyon, este martes en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y todo queda abierto para la vuelta en el Camp Nou, el próximo 13 de marzo.

El equipo español llevó el peso del partido, pero volvió a demostrar que no está en su mejor momento de cara al arco contrario, sumando el cuarto partido consecutivo anotando como máximo un gol.



El Lyon aguantó aproximadamente una hora, hasta donde llegó el físico, creando alguna ocasión para batir a Marc André Ter Stegen, pero no lo logró.



El Barcelona fue verdaderamente superior en la última media hora final, pero ni Lionel Messi (65), Luis Suárez (71 y 87), Coutinho (76) y Sergio Busquets (86) acertaron a perforar el arco defendido por el portugués Anthony Lopes, muy acertado toda la noche.



En el caso de Luis Suárez, el delantero uruguayo prolonga su mala racha fuera de casa, ya que la última vez que marcó fuera del Camp Nou en la Liga de Campeones fue en septiembre de 2015 (contra la Roma).



En el caso del Barcelona, tampoco ha logrado cambiar la tendencia de las últimas temporadas de no ganar fuera de casa en eliminatorias directas, ya que la última vez fue el 0-2 contra el Arsenal en la ida de los octavos de final de la temporada 2015-2016.



