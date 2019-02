Las coimas, un mal tan viejo como el fútbol mismo

La primera es de las jugadoras de la Selección Femenina de Colombia, Melissa Ortiz e Isabella Echeverri, sobre supuestos cobros realizados por el ex entrenador Felipe Taborda por llamados a ´concentraciones paralelas’ y uniformes. La segunda es contra Juan Carlos Osorio, prestigioso técnico risaraldense, de un representante de jugadores paraguayo de pedirle un soborno de 450 mil dólares para permitir la contratación del jugador Pablo Zeballos por parte del Atlético Nacional en el 2014, cuando él era su DT.

El tema de corrupción en el fútbol por coimas o pagos indebidos es pan diario. En Colombia se popularizó desde la década de los años setenta, especialmente, cuando empresarios argentinos traían jugadores desconocidos o de muy bajo nivel y pagaban comisiones a entrenadores y funcionarios de los equipos para permitir la operación y ponerlos a jugar.



Tanto así que el argentinismo ‘cometero’, utilizado para señalar a quien da o recibe un soborno, es aún muy popular en el balompié colombiano para referirse a quienes ofrecen, piden y reciben coimas por transferir, contratar o alinear a un jugador.

Las denuncias al respecto son casi tan viejas como el fútbol mismo y los escándalos de corrupción han sacudido las redacciones de los medios de comunicación del mundo entero.



En Colombia las denuncias han sido por lo general tangenciales y anónimas. Sin embargo, ha habido algunos casos que se quedaron en versiones de unos, contraversiones de otros y señalamientos a medias sin consecuencias ni pruebas ni castigos.

Caso Once Caldas- 2015

A principio de ese año quien fuera técnico del Once Caldas, Flabio Torres, y dos directivos del club, fueron acusados por el jugador Peter Samy Rodríguez de cobrarle dinero para ser titular y por ‘regalos’ que el DT recibió de dos futbolistas del plantel.



Cuando el jugador fue preguntado por el diario EL TIEMPO sobre cuánto dinero le pidieron por jugar, Domínguez explicó: “Ellos precio no me dijeron, pero me tiraban la puya. Después de una reunión con el ‘Negro’ Fernando (Zapata, miembro de la junta directiva del equipo), me paró (Felipe) Paniagua (jefe de las divisiones inferiores), y a él le dije que mi plata no se la tenía que dar a nadie por jugar”.



Los directivos del Once Caldas le restaron importancia a la acusación. “El profesor Torres y los directivos nos reunimos con todo el grupo de jugadores. Flabio puso a disposición del club su renuncia si algún futbolista indicaba que él le había pedido dinero para jugar. Todos negaron eso, dijeron que jamás había pasado algo así”, afirmó Rafael Castañeda, el entonces presidente.

Por esa misma época, el periódico ‘La Patria’, de Manizales, dio a conocer que los jugadores Camilo Pérez y Marlon Piedrahíta le regalaron al DT Torres 4 millones de pesos y un reloj por ese mismo valor, respectivamente, luego de que el club compró sus derechos deportivos por 300 millones de pesos a cada uno y les firmó contratos laborales hasta el 2017.



Sobre este hecho, Flabio Torres señaló: “Es un malentendido, es clarificar las cosas y decir la verdad; aquí hay solo honestidad. En determinado momento recibí voluntariamente un detalle de los jugadores, que eso yo mismo lo conté y creo que para mí no es nada malo, ni del otro mundo.

Caso América-2012

Otro de los casos en los que el nombre de un entrenador se vio involucrado fue en América de Cali. Supuestas peticiones del entrenador Eduardo Lara a jugadores para que llegaran a jugar en el equipo del que fue entrenador en el 2012 constituyeron una de las versiones que llegaron a vincular al ex-DT de la Selección Colombia.

Después, también se llegó a mencionar que habría sido Édgar Navia, uno de los directivos del equipo, quien habría sido el que pedía dinero a los jugadores. Sin embargo, estas dos versiones nunca se llegaron a confirmar en América y el entrenador salió del equipo luego del escándalo mediático.



“Tengo mi conciencia muy tranquila. Siempre me han querido joder y hacer daño con eso. Ahí están los jugadores de la Selección (fue DT de las juveniles), los del América… Pregúnteles a ellos para que todos sepan si eso es realmente así”, dijo públicamente el entrenador en ese momento.

Giovanny Hernández y el ‘Chiqui’ García

En 1998, hace 20 años, el jugador le echó la culpa al técnico Luis Augusto ‘Chiqui’ García de su mala salida del América de Cali, equipo en el que estuvieron juntos a comienzos de 1997.



Hernández, que ya era jugador del Independiente Medellín, dijo que García no lo tuvo en cuenta porque sus derechos deportivos no pertenecían al América y que tenía predilección por otros jugadores. También dijo que García, era una persona malintencionada e insinuó (ni lo afirmó, ni lo negó) que García exigía dineros a los futbolistas para jugar en el equipo titular.



“Este señor arreglaba a los jugadores, pero conmigo no pudo”, dijo. Cuando EL TIEMPO habló con Hernández en su momento, prefirió cerrar la boca del todo: “Me mantengo en lo que dije, pero no voy a hablar más del tema. Me cogieron caliente y por eso hablé. Lo que pasa es que soy una persona joven. Lo dicho, dicho está”, puntualizó.

Caso divisiones menores de Santa Fe-2015

En las divisiones menores el tema de los cobros a los jugadore43s y a sus familias es queja diaria, pero sin pruebas y anónima.



Hubo un escándalo en Santa Fe hace 4 años cuando el ex directivo Édgar Cortés, en el que señaló como cabezas de los supuestos actos de corrupción a Roberto Diez, conductor de César Pastrana; al empresario Fifa Ricardo Pachón y a Eduardo Cañón, quien tomó el cargo de director de divisiones menores para la temporada 2015.



Cortés aseguró tener denuncias de padres de familia a los que se les había solicitado dinero para que sus hijos pudieran hacer parte de los equipos que participan en los torneos oficiales de Liga de Fútbol de Bogotá y en los campeonatos nacionales de Difútbol. “Yo llevé esas pruebas a la Comisión de Ética de Santa Fe y el resultado de la investigación fue amañado”, dijo Cortés.



Sin embargo, Cortés aceptó por su parte haber recibido 5 millones de pesos de Ricardo Pachón, dinero que según el ex directivo utilizó para pagar gastos de las divisiones menores de Santa Fe, es protagonista del último caso de corrupción conocido en el fútbol colombiano.

El escándalo inglés

En el 2016, el escándalo de los arreglos económico en el fútbol sacudió a los entrenadores de la Premier League que cobraban comisiones ilegales para contratar a jugadores. De los 18 entrenadores que figuran en la denuncia, el primer implicado que trascendió es el director técnico del Bolton Wanderers, Sam Allardyce, acusado públicamente en un programa de TV de la la BBC por dos representantes que afirmaron haberle pagado un dinero por integrar deportistas en su equipo.



El entrenador del Portsmouth, Harry Redknapp, y el director de las categorías inferiores del Chelsea, el danés Frank Arnesen, también fueron implicados.



Allardyce, que luego fuera DT de la Selección de Inglaterra, perdió su cargo luego de que dos periodistas del diario ‘The Telegraph’, haciéndose pasar por agentes de jugadores, revelaran videos obtenidos con una cámara oculta en los que lo mostraron como la cabeza de una red de corrupción de fichajes en la Premier League.



DEPORTES