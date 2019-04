Queiroz confirma a Barranquilla como sede de la Selección Colombia

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, ratificó que Barranquilla seguirá siendo la sede del combinado nacional.

"La decisión sobre la sede de la Selección pienso que está decidida mucho tiempo, entonces nada ha cambiado, no hay discusiones, el estadio está muy bien", señaló elñ DT.

Y agregó: "La sede deportiva me encantó y el futuro del a selección está ahí desarrollado, falta trabajarle los detalles. Principalmente, hacer mucho trabajo para que salga bien hecho dentro de la cancha. Cuando llegué aquí sentí la alegría y que la gente está feliz".



Copa América: "Está marchado muy bien. Hablé hace un par de semanas, estamos mirando un grupo largo de jugadores, alrededor del 15 de mayo anunciaremos una lista de 40 jugadores que quedan en 'stand by' y alrededor del 30 de mayo anunciaremos la lista final. Estamos muy contentos con la recuperación de Cuadrado.



Ganar la Copa: "Es muy importante, no hay que discutir eso. La ilusión de todos nosotros no es solamente hacer a todos los colombianos felices, pero la ilusión son los títulos, jugamos para lo mejor, no se puede ganar siempre, no todos pueden salir campeones, pero lo más importante es tener una actitud de campeón con el trabajo que hacemos, y después salir a jugar e intentar ser mejor que los oponentes. En septiembre empieza la calificación para la Copa del Mundo, los resultados son lo que cuenta, Buscar el rendimiento que sea mejor para el presente pero también construir el futuro de Colombia y el futuro es en septiembre cuando empieza la eliminatoria".



