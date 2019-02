La de Carlos Queiroz, una novela a punto de terminar

Esta semana, por fin, la Selección Colombia podría volver a tener cabeza visible. Hace 152 días que el cargo de seleccionador nacional está vacante, desde aquella rueda de prensa del 4 de septiembre en la que el argentino José Néstor Pékerman se despidió. El portugués Carlos Queiroz es esperado esta semana en Bogotá para estampar su firma y asumir la responsabilidad. El primer reto será la Copa América de Brasil, a partir del 15 de junio.

La de Queiroz es una novela que comenzó desde finales de agosto, incluso antes de que se confirmara la desvinculación de Pékerman. Los primeros contactos oficiales se dieron en el hotel Savoy de Londres, el pasado 24 de septiembre, donde el portugués se encontró con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, a propósito de la presencia de ambos en esa ciudad con ocasión de la entrega de los premios The Best, de la Fifa. Posteriormente hubo otros dos contactos: una cena en Madrid, en noviembre, y un encuentro durante la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, en la misma ciudad, el 9 de diciembre.



Pero mientras comenzaban los contactos con Queiroz, la Selección tenía unos amistosos por jugar. La FCF designó como entrenador encargado a Arturo Reyes, el técnico de la selección sub-20, quien estuvo en el banco en los dos juegos amistosos de septiembre, frente a Venezuela y Argentina, y luego fue llamado otra vez para los encuentros de octubre, en los que Colombia jugó contra Estados Unidos y Costa Rica.



Sin embargo, el proceso tuvo demoras. Álvaro González Alzate, cabeza visible de la Difútbol (rama aficionada), fue el único que desde el comienzo mostró sus cartas y sus intenciones: quería que el reemplazo de Pékerman fuera colombiano y les apuntó a dos nombres: Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio.



El primero, actual técnico de Chile, quedó descartado cuando la nueva dirigencia de la Federación de ese país lo ratificó en su cargo. Y el segundo, con el que incluso González tuvo charlas informales, terminó firmando con Paraguay, aunque existía una cláusula, reconocida por el propio entrenador, que le abría la puerta de salida en caso de una oferta de su país. El abanico se cerraba.



Otro nombre, el de Luiz Felipe Scolari, también fue puesto a consideración de los directivos de la FCF, pero el tema no se cerró bien: el actual DT de Palmeiras dijo públicamente, en una rueda de prensa, que no le interesaba la oferta, y la Federación respondió a través de las redes sociales que nunca estuvo interesada.

Es un equipo de prestigio, un honor y algo que me hace sentir muy orgulloso FACEBOOK

TWITTER

El otro factor que demoró la llegada de Queiroz fue el compromiso que el DT, nacido en Mozambique, tenía con Irán para dirigir en la Copa de Asia. Pero mientras estaba a cargo del equipo, hubo un guiño de Queiroz. En una entrevista con la agencia AFP, en pleno desarrollo del torneo, el técnico se refirió a Colombia: “Es una selección nacional increíble, con jugadores fantásticos y un ranquin Fifa muy alto (puesto 12). Es un equipo de prestigio, un honor y algo que me hace sentir muy orgulloso”, dijo. Y agregó: “Por el momento, mi responsabilidad es con Irán. Después de la Copa de Asia tomaré en consideración la invitación de Colombia”.



Queiroz llegó con Irán hasta la semifinal del torneo, en la que perdió con Catar, a la postre campeón. Una vez terminó su participación, se despidió a través de su cuenta de Instagram.



“No hay palabras para expresar mi gratitud a estos jugadores, por todo lo que han hecho durante estos años, por su esfuerzo, apoyo y compromiso. Fue un honor estar al lado de estos grandes hombres, en este viaje de 8 años, enfrentando todas las adversidades, y siempre con grandes personajes, por el cual creo que merecieron jugar la final...”, publicó Queiroz el pasado 29 de enero.

Lo hice a mi manera, dando lo mejor de mí, con el apoyo de mi grupo, ¡gracias a todos! FACEBOOK

TWITTER

“Esta fue una de las mejores familias de fútbol de mi carrera, y les deseo a todos estos jugadores lo mejor. Ahora, el final está aquí. Lo hice a mi manera, dando lo mejor de mí, con el apoyo de mi grupo, ¡gracias a todos! Y gracias a todos los fans iraníes”, agregó Queiroz en el mensaje con el cual cerró un ciclo de ocho años al frente de esa selección, a la que llevó a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Su balance fue de 60 triunfos, 27 empates y 13 derrotas en 100 encuentros dirigidos.



Una vez terminó su participación, Queiroz tomó un avión con rumbo a Lisboa, y se espera que esta semana llegue a Colombia para cerrar su vinculación. La Selección está a punto de cumplir cinco meses sin técnico en propiedad, y en marzo ya hay un amistoso programado con Japón. Los plazos se acaban.

Directivos

dicen que no se pagará comisión

La Federación Colombiana de Fútbol expidió un comunicado en el cual asegura que no pagará ninguna comisión a ningún intermediario por la vinculación de Carlos Queiroz como técnico de la Selección Colombia.



Jorge Enrique Vélez, primer vicepresidente de la Federación, le dijo a EL TIEMPO: “Esa es una mentira. No hay ninguna comisión. Aquí no hay comisión para nadie. Lo primero que nos dijo Queiroz fue: ‘Yo no tengo intermediarios, ni me gustan. Yo no tengo nadie que hable por mí’. Incluso, la abogada que tiene es la hija”.



Álvaro González Alzate, segundo vicepresidente de la Federación, de quien se rumoró en distintos medios de prensa que se había enfrentado al presidente de la entidad, Ramón Jesurún, al intermediar por un hijo suyo (Álvaro Andrés), también agente, le dijo a este diario: “En ninguna reunión de comité ejecutivo se ha hablado de una comisión. Siempre se habló de un pagó directo, todo directo. Y nunca, jamás, he pedido algo a favor del hijo mío, y le he pedido realizar su trabajo profesional con total decencia y transparencia y sin involucrarme a mí ni a la Federación”.



César Pastrana, vocal del comité, le dijo a este diario: “Nada de eso es cierto. En el comité ejecutivo nunca se ha tocado el tema de una comisión para un empresario de Queiroz y nunca ha habido diferencias, ni es cierto que Álvaro González haya chocado con Ramón por eso. Eso nunca ha pasado”.







DEPORTES