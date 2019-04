'Me preocupan los lesionados del equipo titular de Colombia': Queiroz

El entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiróz, aseguró en charla con los medios de comunicación sus pensamientos sobre el equipo nacional. Estas fueron algunas de sus principales declaraciones:

El entrenador colombiano analizó la cantidad y variedad de futbolistas quye pueden integrar un primer grupo para la lista definitiva de la Copa América, "Tenemos un grupo de 38 jugadores de primer nivel, 3 jugadores por posición, 5 arqueros. El 90 % de jugadores de la Copa América saldrá de ese espectro de 38. 1064 jugadores colombianos están jugando en la primera en todas las ligas del mundo."



El seleccionador reconoció ante los medios su principal dolor de cabeza; "La preocupación principal que tengo son los lesionados del equipo titular de Colombia. Pienso que hay sobrecarga de partidos en los jugadores colombianos, es mi percepción principal, y eso tiene una implicación es mis decisiones para la Copa América".



Queiroz reconoció que sigue de cerca a los afectados por las lesiones, "Desde el primer día que llegué estamos en un cuerpo técnico de selección que es dinámico. Tengo una persona con Mina y otra con Cuadrado. Estoy muy preocupado con esta situación en los 38 jugadores. Los laterales zurdos Fabra y Mojica, los centrales Zapata y Mina. Eso me tiene preocupado para la Copa américa".



El portugués habló de todo, una de las principales incognitas en la selección es la de jugar con dos delanteros, "El Tema Duván y Falcao, es posible que jueguen y más con dos jugadores de esa calidad, con la experiencia y calidad de Falcao, él se abrió sus propios caminos, los encontró por su experiencia".

El fútbol moderno no hay sistemas, hay procesos de atacar y defender. Busco un estilo para Colombia, del fútbol que queremos hacer, y ese estilo lo debemos saber y los rivales lo tienen que saber. Nos faltó trabajar más como una unidad para defendernos especialmente en el primer tiempo contra Japón...



No puedo quemar puentes que han sido caminados muy bien en el pasado, eso sería una tontería y lo importante es establecer contactos con el pasado. Lo de Arturo Reyes en los amistosos es parte de mi trabajo.



La decisión debe ser quirúrgica para la Copa América, porque no hay tiempo, ni amistosos. Hay que tener la certeza que para la Copa América estén los más talentosos y los que estén en el mejor nivel.

